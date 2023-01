Factorial e Stellantis hanno mostrato al CES la loro batteria allo stato solido

Factorial Energy è una società con sede negli Stati Uniti che sviluppa batterie di nuova generazione. Al CES 2023 ha addirittura presentato la prima batteria a stato solido (Solid State) con una capacità di 100 Amp-Hour (Ah). Questa batteria è stata sviluppata nell’ambito dell’accordo di sviluppo congiunto di Factorial e Stellantis, annunciato nel novembre 2021, ed è il risultato della collaborazione in corso delle due società per portare la tecnologia avanzata delle batterie a stato solido ai veicoli elettrici.

Avendo già creato con successo celle da 40Ah per l’industria automobilistica, Factorial alza ulteriormente il livello con il suo nuovo risultato. “La tecnologia delle batterie a stato solido è in rapida evoluzione e Factorial è orgogliosa di essere in prima linea nel suo sviluppo. Siamo estremamente grati a Stellantis per la loro stretta collaborazione e partnership nel portare la nostra tecnologia sul mercato”, ha affermato Siyu Huang, CEO di Factorial.

“Siamo entusiasti di collaborare con Factorial, come parte del nostro piano strategico Dare Forward 2030, per sviluppare la nostra tecnologia che utilizza meno cobalto”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Si prevede che la batteria a stato solido fornirà una densità energetica fino al 30% superiore rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio, il che potrebbe consentire un’autonomia di guida ancora più lunga e un peso inferiore.

Factorial si impegna a fornire batterie ad alte prestazioni, sostenibili e sicure per alimentare i veicoli elettrici. FEST (Factorial Electrolyte System Technology) sfrutta gli attuali impianti di produzione di batterie agli ioni di litio, che consentono di risparmiare tempo e costi di produzione, migliorando al contempo la densità energetica e la sicurezza. Vedremo in proposito quali altre novità arriveranno da Stellantis nel corso dei prossimi mesi.