Alfa Romeo F1 Team: cosa ha detto Peter Sauber sul sostituto di Vasseur

Peter Sauber è fiducioso che Alfa Romeo F1 team troverà una “soluzione sensata” per sostituire Frederic Vasseur come team principal, dopo la sua partenza per la Ferrari. Il team boss della McLaren Andreas Seidl è stato portato alla Sauber come nuovo CEO dopo la partenza di Vasseur per la Scuderia, con il francese pronto ad assumere il ruolo lasciato vacante da Mattia Binotto all’inizio di gennaio.

Alfa Romeo: il sostituto di Vasseur sarà una scelta sensata secondo Sauber

Parlando della nomina di Seidl alla pubblicazione svizzera Blick, Sauber, che ha fondato il team con sede a Hinwil e lo ha portato in Formula 1 nel 1993, ritiene che il team abbia preso la decisione giusta assumendo qualcuno del suo calibro a capo dell’organizzazione.

“Sono convinto che sia un’ottima soluzione per Hinwil, perché i compiti che attendono tutti sono molto impegnativi”, ha affermato. “Ma non dobbiamo dimenticare di ringraziare Vasseur. Ha rilevato la squadra circa sei anni fa in una situazione difficile. Ora parte con un sesto posto nel Mondiale. È fantastico.”

Il CEO della McLaren Zak Brown ha permesso a Seidl di lasciare il suo incarico e ha promosso il direttore delle corse Andrea Stella che ha preso il suo posto nel team, e la Sauber è stata lieta di assistere a una simile mossa. Ma mentre Seidl sta arrivando con l’esperienza del team principal in Formula 1, non supervisionerà le operazioni quotidiane del team Alfa Romeo, assumendo invece un ruolo più ampio con la società che probabilmente lo vedrà supervisionare la transizione dell’Audi alla proprietà di maggioranza della Sauber in tempo per la stagione 2026.

Ciò lascia attualmente un posto vacante per un nuovo team principal di Alfa Romeo F1 Team, quindi, con il team che deve ancora annunciare chi assumerà il ruolo per il 2023, anche se probabilmente non mancheranno i candidati. “Anche lì si troverà una soluzione sensata”, ha detto Sauber in merito all’eventuale sostituzione di Vasseur come team principal. Considerato che il team presto diventerà Audi chiunque finirà per ottenere il lavoro come team principal avrà probabilmente una quantità crescente di pressione e competitività nelle proprie mani mentre il team cerca di portarsi ai vertici della Formula 1.