Nuova Fiat Panda, 600, Topolino e Tipo: le ultime novità

Nuova Fiat Panda, 600, Topolino e Tipo saranno le prossime novità che andranno ad integrare l’attuale gamma della principale casa automobilistica italiana affiancando la Fiat 500 elettrica. La prima ad arrivare sarà la nuova Fiat 600 che debutterà nel corso dei prossimi mesi. Si vocifera che la presentazione possa avvenire agli inizi della prossima primavera con la produzione che inizierà in estate e le prime consegne in autunno. Si tratterà di un SUV compatto lungo circa 4,1 m che sarà costruito su piattaforma CMP avrà versioni termiche e anche una elettrica al 100 per cento. La sua produzione avverrà a Tychy in Polonia.

A seguire toccherà alla nuova Fiat Topolino che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe già pronta. La vettura sarà una versione Fiat di Citroen Ami ma con tetto in tela e badge Fiat. Il luogo di produzione prescelto è lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. Fiat Topolino dunque si prepara a tornare nelle vesti di quadriciclo elettrico che potrà essere guidato sopra i 14 anni.

Nel 2024 assisteremo al debutto della nuova Fiat Panda che sarà costruita molto probabilmente a Kragujevac in Serbia su piattaforma CMP e con uno stile vicino a quello della concept car Fiat Centoventi mostrata al Salone di Ginevra del 2019. L’auto avrà una lunghezza di circa 4 metri. Nella sua gamma non ci sarà solo la versione elettrica al 100 per cento ma molto probabilmente anche benzina e ibride. La nuova Fiat Panda coesisterà per qualche tempo con l’attuale modello che continuerà ad essere prodotto a Pomigliano fino alla fine del 2026.

Nuova Fiat Panda: nel render di Tommaso D’Amico

Nel 2025 invece toccherà all’erede di Fiat Tipo che potrebbe anche avere un nome diverso e chiamarsi nuova Fiat Multipla. L’auto tornerà nelle vesti di un SUV sui generis e sarà prodotta in Turchia a Bursa. L’auto avrà una gemella Citroen e cioè la nuova C5 Aircross.