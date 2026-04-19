Nuova Lancia Beta HPE: un omaggio moderno a una leggenda italiana

Lancia ha spesso portato sul mercato modelli rimasti nella storia e diventati celebri per la loro eleganza tutta italiana. È questo il caso della Beta HPE, una “shooting brake” a tre porte basata sulla Beta Coupé prodotta tra il 1975 e il 1984. Si tratta di una vettura divenuta famosa per unire eleganza, praticità e prestazioni sportive. Per omaggiare questo modello il designer indipendente e creatore digitale Mirko del Prete ha deciso di immaginare il ritorno di questa sigla storica attraverso una visione moderna, credibile e sorprendentemente matura: la nuova Lancia Beta HPE.

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Ecco come potrebbe apparire una nuova Lancia Beta HPE nell’ipotesi di Mdpautomotive

L’interpretazione firmata Mdpautomotive parte da un’idea chiara: recuperare l’anima della storica HPE e traghettarla nel linguaggio stilistico inaugurato dal concept Pu+Ra. Il risultato è una shooting brake dal taglio contemporaneo, più imponente nelle dimensioni e più sofisticata nella presenza scenica, senza perdere quel carattere dinamico che aveva reso iconico il modello originale.

Osservandola di tre quarti, colpiscono subito il frontale basso e affilato, la firma luminosa orizzontale sottilissima e il cofano lungo, che enfatizza il senso di slancio. Il tetto nero a contrasto accompagna una linea laterale filante, mentre le superfici levigate e le maniglie integrate mantengono pulita la fiancata, richiamando discretamente l’impostazione coupé. Le due porte posteriori ampliano la praticità, ma non intaccano l’equilibrio generale della silhouette.

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Di forte impatto anche il posteriore di questa ipotetica nuova Lancia Beta HPE, dominato da gruppi ottici sottili e da una coda larga, essenziale, quasi architettonica. I grandi cerchi aerodinamici, insieme alla vetratura rastremata e al dettaglio tecnico sul montante posteriore, rafforzano l’identità futuristica del progetto. Nelle viste laterali emerge anche una notevole pulizia volumetrica: sbalzi contenuti, assetto piantato a terra e una postura nobile che unisce sportività, comfort e autentica vocazione granturismo.

In attesa di conoscere nel dettaglio quello che sarà il futuro di Lancia dunque al momento ci lustriamo gli occhi con questa creazione digitale davvero ben riuscita che ha il pregio di mostrare come il brand potrebbe evolversi in futuro.