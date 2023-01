Fiat 500X: il crossover ha ricevuto un importante premio

La Fiat 500X è stata premiata per la sua accessibilità economica da Cars.com nel suo Affordability Report: 2023 Best Value New Cars. La trazione integrale di serie e le tecnologie di bordo, unitamente al divertimento di guida, offrono un grande valore per i clienti alla ricerca di un piccolo SUV. La versione Pop è disponibile negli Stati Uniti ad un prezzo di partenza di 28.965 dollari (26.626 euro).

La Fiat 500X 2023 presenta un design italiano distintivo e un’esperienza di guida coinvolgente, entrambi tipici del celebre marchio torinese. Il crossover include una trazione integrale avanzata di serie e una varietà di caratteristiche di sicurezza, comfort e praticità, tra cui l’avviso di collisione frontale con frenata automatica, i sedili riscaldati, i fari a LED e il monitoraggio dell’angolo cieco.

Fiat 500X 2023 interni

Fiat 500X: è stata premiata per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo

Il divertente e compatto modello vanta un motore a quattro cilindri turbo a iniezione diretta da 1.3 litri con tecnologia Engine Stop-Start (ESS) per prestazioni sorprendenti e una maggiore efficienza nei consumi. Offre 180 CV di potenza e una coppia massima di 285 Nm, la più alta della categoria.

Il cambio automatico a 9 marce e la trazione integrale AWD con assale posteriore scollegabile contribuiscono ad un consumo di carburante 12,75 km/l (in media) in autostrada. Dotata di fino a 75 funzioni avanzate di sicurezza e protezione, la Fiat 500X 2023 viene proposta negli Stati Uniti negli allestimenti Pop e Sport.

Jane Ulitskaya, redattore di Cars.com, ha detto che, nel 2023, i consumatori dovrebbero essere più cauti quando spendono soldi per prodotti più grandi. Il report Best Value New Car di Cars.com aiuta gli acquirenti di auto a trovare veicoli che hanno la tecnologia e le caratteristiche di cui hanno bisogno e che non peseranno sul loro budget. La Fiat 500X Pop 2022 è uno dei piccoli SUV che sarebbe una buona opzione per gli acquirenti che desiderano la comodità di un SUV senza spendere cifre elevate.

Fiat 500X 2023

Viene costruita nello stabilimento di Melfi

Ricordiamo che la 500X viene prodotta nello stabilimento Fiat di Melfi a partire dal 2014. Condivide la piattaforma con il Jeep Renegade e dispone di trazione anteriore o integrale. È disponibile con una gamma di motori a benzina e diesel.

La Fiat 500X offre un’esperienza di guida divertente e un’ottima manovrabilità in città, oltre a una buona capacità di carico. Include anche una serie di tecnologie avanzate, come il sistema di infotainment Uconnect e vari sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo e il Lane Departure Warning.

In Italia viene proposta nelle versioni (RED), Base e Sport, con prezzi da 22.384 euro. L’abitacolo è caratterizzato da tanto spazio ed è ben rifinito, con una buona quantità di spazio per i passeggeri posteriori e un bagagliaio di generose dimensioni.

Non mancano una serie di opzioni di personalizzazione, come cerchi in lega, tettuccio panoramico e un sistema di navigazione. Si distingue per il suo design accattivante e per le sue prestazioni dinamiche ed è un’ottima scelta per coloro che cercano un’auto compatta ma spaziosa e versatile, sia in città che in fuoristrada.