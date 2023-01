Nuova Lancia Aurelia: ecco perchè affascina tanto il futuro crossover

Con il nome nuova Lancia Aurelia intendiamo il futuro crossover elettrico che Lancia farà debuttare nel corso del 2026 e che molto probabilmente sarà anticipato da una concept car già nel corso della prossima primavera. Questo modello originariamente si doveva chiamare Nuova Lancia Aurelia ma adesso non è più tanto sicuro che alla fine sarà questo il nome scelto per il veicolo. Anzi a dire il vero, secondo quanto lasciato intendere dal CEO di Lancia Luca Napolitano sembra molto difficile che si possa chiamare così.

Tra i futuri modelli di Lancia la nuova Lancia Aurelia è quello che desta le maggiori curiosità

Il motivo è che inizialmente l’auto doveva avere un aspetto completamente diverso da quello per cui alla fine si è optato. Immaginiamo che con il nome di nuova Lancia Aurelia Napolitano pensava di portare sul mercato una berlina più classica. Alla fine però la decisione di lanciare un crossover anche se da quanto si è capito dalle forme innovative sembra far tramontare l’ipotesi del ritorno di questo mitico nome che in passato ha già fatto parte della gamma di Lancia e con un buonissimo successo.

Ad ogni modo dei tre modelli che nei prossimi anni faranno parte della gamma di Lancia questo è uno di quelli che incuriosisce di più e che lascia molti dubbi. Gran parte di questi dubbi dovrebbero venire meno quando finalmente conosceremo la concept car che probabilmente sarà assai vicina alla versione finale del veicolo.

Ricordiamo che la nuova Lancia Aurelia o come si chiamerà questo crossover elettrico sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi nella nuova super linea da dove usciranno 4 nuove auto elettriche tutte su piattaforma STLA Medium. Oltre alla vettura di Lancia anche la nuova Opel Manta e due veicoli di DS Automomobiles. La lunghezza di questa auto sarò di circa 4,6 m.

Nuova Lancia Aurelia Crossover

Dunque come dimensioni sarà la top di gamma di Lancia dato che la nuova Lancia Ypsilon che vedremo nel 2024 sarà lunga 4 metri e la nuova Delta che invece debutterà nel 2028 sarà circa 4,4 m. Quanto alla potenza, all’autonomia e alle altre caratteristiche di questa auto ne sapremo di più sicuramente già a partire dai prossimi mesi. Sembra certo che l’auto punterà su una linea molto elegante e sosfisticata, su una buona dose di tecnologia all’interno e su materiali di buonissima qualità. Vedremo dunque cos’altro scopriremo ad aprile quando questa fantomatica concept car sarà svelata.