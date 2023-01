Maserati Merak SS completamente distrutta in vendita su Ebay a 15 mila euro

Su Ebay alcuni utenti hanno scovato nei giorni scorsi una Maserati Merak SS del 1979 in vendita a… 15.000 euro. Va notato che si tratta di un modello raro del marchio, in quanto ne furono prodotte solo 1.830 unità, ma questa è quasi irrecuperabile. Tuttavia, secondo l’inserzionista, questa Merak SS è “praticamente completa” e necessita di un “restauro totale”. Piena di ruggine e trattenuta da pezzi di legno, lo stato di questa Maserati parla da sé e potrebbe essere stata oggetto di un incidente.

Una Maserati Merak SS del 1979 messa in vendita su Ebay a 15 mila euro: l’auto del Tridente è in condizioni pietose

Questa Maserati Merak SS del 1979 è stata lasciata a marcire senza alcun tipo di protezione dagli agenti atmosferici. Il parabrezza non c’è più e l’abitacolo si è staccato dal muso lasciando a vista l’interno. 44 anni fa, quando uscì dalla fabbrica, questa Merak SS era equipaggiata con un motore V6 da 3,0 litri, in grado di erogare 217 CV di potenza.

Con documenti americani originali, questo modello è stato importato in Europa e si trova attualmente a Cracovia, in Polonia. Chiunque sia interessato può vedere la copia dal vivo, secondo il venditore, e aiuta anche con l’organizzazione del trasporto. Non sappiamo se qualcuno sarà abbastanza pazzo da intraprendere un simile calvario di restauro, soprattutto considerato che comunque il proprietario chiede anche dei soldi per l’acquisto del rottame.

Ricordiamo infine che nell’autunno del 2021 è stata messa in vendita una Ferrari 308 GT4, molto simile a questa Maserati sia per l’anno di produzione che per le condizioni della carrozzeria. Per le sue condizioni, l’auto ha ricevuto il soprannome di “la Ferrari più arrugginita del mondo” tra i blogger. Vedremo dunque che fine farà questa rara Maserati Merak SS del 1979 pezzo forte tra quelli lanciati nella storia dalla casa automobilistica del Tridente.