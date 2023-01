Concorso d’Eleganza di Palm Beach 2023: tutte le info sulla quattro giorni dedicata alle Ferrari

-5: il conto alla rovescia verso il Concorso d’Eleganza Cavallino Classic di Palm Beach è quasi terminato. Per i fan si tratta di un appuntamento imperdibile, al quale partecipare, impegni permettendo. Sebbene sia un’icona assoluta del Made in Italy, il principale evento dedicato alla Casa automobilistica di Maranello ha luogo ogni anno nella ridente Florida. E il 2023 non fa eccezione, con una quattro giorni da urlo, dal 26 al 29 gennaio.

Essendo, oltretutto, una delle poche kermesse di rilievo organizzate nel periodo invernale, i presenti sono sempre numerosi. Del resto, per unirsi alla festa non è necessario avere una Ferrari! L’ospitalità del luogo rappresenta una delle principali attrazioni: cibo squisito, bel panorama e auto da mozzare il fiato. Se questo non è il paradiso per i ferraristi poco ci manca…

Concorso d’Eleganza di Palm Beach 2023: le Ferrari che hanno partecipato alla 24 Ore di Le Mans

Dopo aver celebrato il 75° anniversario della Rossa nel 2022, attraverso una folta schiera di esemplari entrati nel mito della compagnia, cadrà un’altra importanza ricorrenza. Compie 100 anni la mitica 24 Ore di Le Mans, una competizione a cui il marchio Ferrari ha spesso preso parte.

Il prestigioso palmarès nella gara di endurance più iconica al mondo parla da sé, con una dozzina di vittorie della classe e nove complessive. Il primo exploit fu di Luigi Chinetti nel lontano 1949, alla guida della barchetta 166 MM, sovvertendo i pronostici della vigilia. Numeri formidabili, tanto quanto lo stile dell’azienda oggi capitanata da John Elkann e Benedetto Vigna.

Giovedì 26 gennaio andrà in scena il The Concours Club. Quindi, il giorno successivo verrà il turno del Tour d’Eleganza, con le Ferrari che invaderanno le highway costiere della Florida. Il clou andrà in scena sabato: al The Breakers Hotel terrà luogo il concorso, con sfilata e premiazione.

Sfileranno le Ferrari che hanno disputato la 24 Ore di Le Mans nel corso della loro storia. I visitatori dovranno prepararsi a strabuzzarsi gli occhi, riscoprendo dei miti dei decenni passati. Al termine sarà offerta una cena tipicamente italiana e indetta un’asta di beneficenza.

La domenica sarà, infine, votata al relax, tra esemplari esposti di fronte all’oceano e un brunch per gli ospiti.

Fonte: Cavallino.com