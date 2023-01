Fiat ha annunciato modifiche al suo team dirigenziale nel Regno Unito, con Damien Dally nominato amministratore delegato per le operazioni nel Regno Unito di Abarth, Fiat e Fiat Professional, con effetto immediato. Si unirà al direttore marketing Giuseppe Cava e al direttore vendite Iain Brown nel team di gestione.

Dally ha lavorato per FCA – e successivamente Stellantis – per 21 anni e ha una vasta conoscenza ed esperienza in tutti i marchi del gruppo. Il suo incarico include un periodo in Italia come Head of Commercial Development di Jeep EMEA e Management of the Fiat Chrysler International Sales Operations. È rinomato per la sua passione per ottenere risultati insieme al suo forte background di vendita e marketing acquisito sia nel Regno Unito che in Europa. Dally riporterà a Paul Willcox, Senior Vice President e Group Managing Director, Stellantis UK.

Cava è entrato a far parte del gruppo nel giugno 2018 ricoprendo diversi ruoli nel team Product Marketing e guidando la divisione come Head of Product, prima di passare al ruolo di Direttore Marketing per Fiat e Abarth nel febbraio 2022, dove rimane. Cava ha conseguito un doppio master in management presso due importanti università in Germania e in Italia, nonché un master in marketing globale e Made in Italy. Cava riporterà a Damien Dally, amministratore delegato.

Il direttore delle vendite Brown ha una vasta esperienza nelle vendite e nel settore automobilistico, essendo entrato per la prima volta in Fiat come direttore delle vendite di zona nel 2008. Durante il suo mandato, ha ricoperto vari ruoli con i marchi Stellantis, tra cui direttore delle vendite regionali e direttore delle operazioni di vendita nazionali. In quest’ultimo ruolo, dal 2019, Brown è stato Head of Customer Experience and Quality per Abarth, Fiat, Alfa Romeo, Fiat Professional e Jeep.

Richard Chamberlain continua il suo ruolo di direttore dei veicoli commerciali per Stellantis UK. In occasione della sua nomina, Dally ha dichiarato: “È un grande onore per me rilevare questi marchi iconici con un passato incredibile, ma un futuro altrettanto entusiasmante. Nella Fiat 500 completamente elettrica abbiamo davvero un’auto elettrica che è ampiamente lodata dai media e dai consumatori. Inoltre, l’Abarth 500e è stata appena svelata e sarà in vendita nel corso dell’anno, mentre e-Ducato ed e-Scudo offrono un portafoglio diversificato per i conducenti di furgoni. Non potrebbe davvero essere un momento più entusiasmante per lavorare su questi marchi”.

Il Senior Vice President e Group Managing Director di Stellantis UK, Paul Willcox, ha dichiarato: “Sono lieto di congratularmi con Damien per la sua nuova nomina a Managing Director per le operazioni britanniche di Abarth, Fiat e Fiat Professional. I suoi 21 anni di esperienza all’interno del business e la profonda conoscenza dei singoli marchi contribuiranno a guidare l’azienda verso il suo futuro di successo senza emissioni”.