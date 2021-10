Fiat e-Ducato è stato eletto Sustainable Truck of the Year 2022

Nel corso dell’evento Ecomondo tenutosi a Rimini, appuntamento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa, il nuovo Fiat e-Ducato ha ricevuto un’altra constatazione di stima e consenso, ricevendo il Sustainable Truck of the Year 2022 promosso dalla testata Vado e Torno e Sustainable Truck&Van.

L’analisi è stata condotta da un gruppo di esperti legati alla rivista. È stata molto articolata e tra gli elementi oggetto di valutazione ci sono stati il motore e il tipo di combustione (diesel, ibrido, gas ed elettrico), la trasmissione, i sistemi di sicurezza, il comfort, la connettività e la sostenibilità generale rappresentata da elementi specifici come rapporto tara/portata utile, riciclabilità delle componenti e altro ancora.

Fiat e-Ducato

Fiat e-Ducato: la versione 100% elettrica del pluripremiato furgone è stata eletta Sustainable Truck of the Year 2022

A ritirare il premio nella categoria Van c’era Gianluca Zampese – manager LCV Business Unit & Autonomy – il quale ha dichiarato: “Siamo molto fieri del premio ricevuto quest’oggi che suggella il nostro impegno come neonata Stellantis ad una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e alle rinnovate necessità di una clientela più esigente in termini professionali e ambientali”.

Il nuovo e-Ducato segna una svolta importante nel segno della sostenibilità e delle trazioni alternative, candidandosi autorevolmente a punto di riferimento nell’ambito dei veicoli a emissioni zero per quanto riguarda le consegne sull’ultimo miglio. Lo fa senza rinnegare il proprio DNA, restando 100% fedele al nome che lo rappresenta.

Il modello mette in campo solide credenziali: un motore elettrico da 122 CV perfettamente mirato all’utilizzo urbano, un’autonomia che in funzione delle batterie arriva fino a 370 km, 17 m³ di volume e 1910 kg di portata. Tra le caratteristiche più apprezzate ci sono la connettività e l’attenzione alla sicurezza.

Leader nel suo segmento dal 2014 e veicolo commerciale più venduto nel 2020, il Fiat Ducato è leader indiscusso anche nel segmento small van in 13 mercati europei ed è l’unico che nasce appositamente per diventare base per camper. La casa automobilistica torinese ha costruito la versione 100% elettrica in base ai bisogni del cliente.

Grazie alla sua architettura originaria all-forward, il nuovo modello può alloggiare in maniera ottimale le batterie sotto il pavimento, lasciando intatta la capacità di carico che va da 10 a 17 m³ di volume e quasi 2 tonnellate di peso. Altri vantaggi riguardano l’ottimale distribuzione dei pesi e l’abbassamento del centro di gravità, che migliora l’handling in ogni condizione di carico.

Il Fiat e-Ducato riesce a raggiungere prestazioni equivalenti a quelle delle versioni equipaggiate con motori diesel grazie a un propulsore elettrico che produce 122 CV (90 kW) di potenza e 280 Nm di coppia massima, per uno scatto da 0 a 50 km/h in 5 secondi.