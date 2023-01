Veicoli Opel pluripremiati nel 2022: da Astra a Zafira-e Life

Il 2022 è stato un anno veramente “astronomico” per Opel. I modelli con il Blitz si sono dimostrati ancora una volta ugualmente apprezzati da clienti, esperti e giurie specializzate. Lo dimostrano i successi di vendita come Opel Corsa, che è stata l’utilitaria più popolare nel 2022 secondo i dati ufficiali della KBA (Federal Motor Agency), o la Mokka, che è stato il veicolo elettrico più venduto nel suo segmento in Germania in autunno. Un’ulteriore prova è offerta dai numerosi premi che la casa tedesca ha ricevuto per i suoi modelli, tecnologie e soluzioni innovative – con il “Volante d’Oro 2022” per le nuove Astra e Astra Sports Tourerfare strada. Nel 2022, quasi tutti i modelli della gamma hanno ricevuto almeno un premio.

Tanti premi per Opel nel 2022

“Emozionale, adatto all’uso quotidiano e soprattutto elettrificato: questo è già normale in Opel oggi”, ha affermato Florian Huettl, CEO della casa tedesca. “Modelli come la nuova Astra, la Grandland o la Mokka mostrano come ispiriamo le persone con soluzioni di mobilità a prova di futuro. Questo è possibile solo con una prestazione di squadra esemplare, e questo è riconosciuto da esperti e clienti allo stesso modo con numerosi premi. Grazie per questo!”

All’inizio del 2022, Opel ha ricevuto il premio “The ONE” come “Marchio di autovetture più affidabile dell’anno” in Turchia. Accessibile, innovativa e con grande attenzione ai dettagli, la Corsa è stata molto popolare per più di 40 anni . Il bestseller di auto di piccole dimensioni ha ricevuto diversi premi lo scorso anno sull’importante mercato britannico: è stato nominato “Best Fleet Supermini” da Fleet World, “Used Small Car of the Year” e “Used Car of the Year 2023” in tutte le classi da Carbuyer. Opel Mokka è stata nominata “Car of the Year 2022” in Lettonia, “Irish Small SUV of the Year 2022″ in Irlanda e ha ricevuto l'”Erin Baker Award” nel Regno Unito per il Mokka-e elettrico a batteria.

In autunno, un altro grande onore è stato conferito a Opel quando la nuova Astra si è aggiudicata il “Volante d’oro 2022” . E l’ambasciatore del marchio Jürgen Klopp non ha potuto nascondere la sua gioia quando ha visto per la prima volta la sua nuova Astra, affermando: “Wow, eccola”. Con il suo design accattivante, le migliori tecnologie e per la prima volta elettrificata come ibrida plug-in, il nuovo arrivato nella classe compatta di Rüsselsheim ha convinto i lettori di AUTO BILD e BILD am SONNTAG, nonché la giuria di esperti sia come berlina a cinque porte che come station wagon Sports Tourer. L’ultima generazione del bestseller ha prevalso contro la forte concorrenza e ha vinto uno dei premi più prestigiosi dell’industria automobilistica come “Best Car fino a € 50.000”.

Ha così completato uno straordinario successo seriale per Opel: dopo Corsa-e nel 2020 e Mokka-e nel 2021, l’ambito premio è andato a Rüsselsheim per la terza volta in altrettanti anni. Tuttavia, da vero “campione”, la nuova generazione di Astra non riposa sugli allori. Anche la giuria di esperti indipendenti GCOTY dei “German Car Awards” ha votato l’Astra“Auto compatta tedesca dell’anno 2023” 4 . E la station wagon Astra Sports Tourer ha già vinto il premio “FAMILY CAR of the Year”.

Rocks-e ha anche impressionato il pubblico con un approccio completamente nuovo, completamente diverso e completamente elettrico alla mobilità urbana. L’innovativo veicolo a motore leggero per due porta una ventata di aria fresca nel suo segmento, con uno stile eccezionale sotto ogni aspetto. E così, i lettori di auto motor und sport hanno votato Rocks-e “Miglior novità di design del 2022” nella categoria “Mini Cars” con una stragrande maggioranza.

E i grandi modelli di Opel hanno aggiunto ulteriori trofei. I lettori di AUTO BILD e COMPUTER BILD hanno recentemente votato e assegnato il “Connected Car Award 2022” al Crosscamp Flex, un camper elettrico progettato sulla base della Zafira-e Life . Inoltre, Vivaro-e elettrico a batteria più venduto , vincitore di “International Van of the Year 2021”, porta ora anche il titolo di “Irish Van of the Year 2022”. E l’innovativo Vivaro-e HYDROGEN ha ricevuto il “40 ° Premio KS Energia e Ambiente” in Germania.