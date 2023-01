Alfa Romeo Tonale PHEV: negli USA costerà 14.400 dollari più di Dodge Hornet

Alfa Romeo ha iniziato a prendere i preordini per il suo SUV Alfa Romeo Tonale PHEV negli Stati Uniti, dove i prezzi partono da 44.995 dollari. Questa infatti è la somma richiesta per acquistare la versione base, ma gli acquirenti hanno la possibilità di passare alla versione Veloce aggiungendo altri 2.500 dollari.

Ecco i prezzi di Alfa Romeo Tonale PHEV negli Stati Uniti

Ciò significa che il Tonale più economico costa ben 14.405 dollari in più rispetto alla versione entry-level del suo gemello Dodge Hornet. Ma mentre sia la Hornet GT da $ 30.590 che la GT Plus da $ 35.490 sono alimentate da un motore turbocompresso da 2,0 litri convenzionale che invia 265 CV a tutte e quattro le ruote, tutte le Alfa Romeo Tonale PHEV nordamericane ottengono una trasmissione ibrida plug-in completamente diversa non offerta nel modello di Dodge.

Le ruote anteriori della PHEV Tonale sono azionate da un motore a benzina da 1,3 litri e quelle posteriori da un motore elettrico, con le due fonti di alimentazione che erogano una coppia combinata di 280 CV e 475 Nm. È sufficiente per un tempo di 6 secondi da zero a 100 km orari e una stima di50 km di guida in modalità esclusivamente elettrica.

Entrambe le versioni del Tonale sono ben equipaggiate e offrono fari Tribolo a LED adattivi, un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, ruote da 18 pollici, sedili e volante riscaldati, caricabatterie per telefono wireless, cruise control adattivo e un Touchscreen da 10,25 pollici con Android Auto e Apple CarPlay.

Le opzioni sulla base Ti includono ruote da 19 e 20 pollici ($ 1.500 e $ 2.000), un pacchetto di guida ad alte prestazioni da $ 1.500 che include leve del cambio, pedali in alluminio e pinze dei freni Brembo rosse e un pacchetto audio e interni premium da $ 2.500 che porta sedili in pelle ventilati e impianto audio Harmon Kardon a 12 altoparlanti.

Per quanto riguarda Alfa Romeo Tonale PHEV Veloce e l’elenco dei kit standard cresce fino a includere ruote da 19 pollici, rivestimento in Alcantara, paddle del cambio in alluminio, ammortizzatori adattivi, trattamento della griglia scura e terminali di scarico cromati. Una volta che i clienti hanno effettuato l’ordine nella pagina delle prenotazioni, un rivenditore li contatterà per finalizzare i dettagli della vendita.

Alfa Romeo afferma che le auto statunitensi inizieranno la produzione a marzo 2023 con le prime consegne a maggio. Per quanto riguarda i rivali diretti di Alfa Romeo Tonale PHEV, ricordiamo che la nuova BMW X1 e l’ Audi Q3 partono da meno di $ 40.000, ma nessuna delle due offre ancora un’opzione di propulsione ibrida negli Stati Uniti.