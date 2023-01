Ram 1200: il prototipo avvistato negli USA

Il primo prototipo del prossimo pickup Ram 1200 è stato avvistato negli Stati Uniti. Il modello di Ram, attualmente nome in codice Project 291, genererà un rivale del Toyota Hilux e del Ford Ranger e sarà venduto esclusivamente in selezionati mercati dell’America Latina. Al momento si conoscono pochissimi dettagli, ma ci sono alcune voci secondo cui potrebbe generare un nuovo Ram Dakota per il mercato statunitense che avrebbe la missione di sfidare ad armi pari rivali del calibro di Ford Maverick e Hyundai Santa Cruz.

Queste foto spia scattate da Dániel Balogh mostrano che Ram sta facendo di tutto per cercare di mantenere nascosta l’identità di questo prototipo. Il veicolo non ha alcuna somiglianza con nessun modello Ram attuale ed è rivestito con pannelli della carrozzeria temporanei rifiniti in nero e incollati insieme con del nastro adesivo. Forse l’unica informazione che possiamo raccogliere da queste immagini è il fatto che il RAM 1200 è stato sviluppato come doppia cabina e con quattro porte.

Il magazine automobilistico brasiliano Autos Segredos afferma che il Ram 1200 condividerà alcune parti del Jeep Commander, comprese le portiere anteriori e i freni. Si pensa che anche i componenti delle sospensioni anteriori e posteriori siano identici a quelli del pick-up Fiat Toro prodotto in Brasile, ma questo potrebbe essere falso poiché quello di Fiat è un pickup molto più piccolo.

Si conoscono dettagli limitati su ciò che potrebbe alimentare il pick-up di Ram, ma almeno un rapporto indica che è probabile la presenza di un motore turbodiesel a quattro cilindri di un modello del gruppo Stellantis esistente. Vedremo dunque a proposito di questo modello della casa automobilistica americana del gruppo Stellantis quali altre novità e aggiornamenti trapeleranno nel corso delle prossime settimane.