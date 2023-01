Alfa Romeo, Fiat e Lancia: tante auto elettriche nel loro futuro

Alfa Romeo, Fiat e Lancia nei prossimi anni lanceranno sul mercato molte auto elettriche. Infatti le loro gamme sono destinate ad essere composte da sole auto a zero emissioni da qui al 2030 quanto meno in Europa. Alfa Romeo darà il via alla sua offensiva già il prossimo anno con il B-SUV che sarà svelato nel primo trimestre del 2024 e che sarà la prima auto del Biscione ad avere una versione completamente elettrica in gamma. A seguire nel 2025 e nel 2026 anche le nuove generazioni di Giulia e Stelvio arriveranno sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Idem anche la futura ammiraglia che sarà sviluppata negli USA, prodotta in Italia e che forse sarà un mix tra una berlina e un crossover.

Alfa Romeo, Fiat e Lancia: ecco tutte le auto elettriche che vedremo nei prossimi anni

Per quanto riguarda Fiat, la prima auto elettrica dopo la nuova 500 la vedremo a breve. Ci riferiamo alla nuova Fiat 600 che dovrebbe debuttare entro la fine del primo trimestre 2023 e che dovrebbe avere nella sua gamma una versione completamente elettrica. Sempre nel 2023 verso fine anno dovrebbe esordire anche la nuova Topolino. Anche in questo caso si tratterà di un veicolo che sarà venduto solo ed esclusivamente in versione elettrica a zero emissioni. Nel 2024 toccherà alla nuova Fiat Panda e nel 2025 alla nuova Multipla o come si chiamerà il SUV top di gamma che Fiat produrrà a Bursa in Turchia.

Nuova Fiat Topolino

Per quanto riguarda invece Lancia, la prima elettrica ad arrivare sarà nel 2024 la nuova Ypsilon che comunque avrà anche versioni con motore a combustione nel 2026 e nel 2028 arriveranno la nuova Aurelia e la nuova Delta che saranno solo ed esclusivamente a zero emissioni. Con queste auto le tre case automobilistiche italiane Alfa Romeo, Fiat e Lancia puntano ad essere protagoniste in Europa nel segmento delle auto elettriche che in futuro sarà predominante nel vecchio continente.