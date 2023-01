Ram 1500 nominato tra i 10 migliori veicoli da Car and Driver per il quinto anno consecutivo

Car and Driver ha inserito il pickup di Stellantis, Ram 1500 nella sua lista dei 10 migliori veicoli per il 2023. Questo segna il quinto anno consecutivo in cui il modello si è aggiudicato questo prestigioso premio. Il premio si applica all’intera gamma del pickup di Ram. Car and Driver valuta ogni concorrente rispetto ai suoi pari utilizzando una scala di 100 punti.

Per scalare la classifica, ogni veicolo deve soddisfare lo scopo previsto meglio della concorrenza, offrire un grande valore ed essere divertente da guidare. Qualsiasi pickup, SUV o furgone con un prezzo base superiore a $ 110.000 è stato escluso dalla considerazione, sulla base della convinzione dei redattori che un prezzo elevato dovrebbe garantire l’eccellenza.

Questo è il quinto anno consecutivo che il Ram 1500 entra in questa classifica

“Per tutti coloro che cercano un pick-up di medie dimensioni, apprezzato da tanti americani, il Ram 1500 soddisfa tutte le tue esigenze e supera le aspettative. Le sue sospensioni posteriori a molla elicoidale offrono una qualità di guida simile a un SUV di lusso, facendo sentire la concorrenza agile come pickup agricoli”, ha dichiarato Joey Capparella, redattore capo di Car and Driver. “Gli interni della Ram sono la caratteristica più impressionante e deliziosa, con materiali accuratamente selezionati, tra cui pelle, finiture in metallo, legno a poro aperto e il tipo di attenzione ai dettagli che ci aspetteremmo da una berlina di lusso”

Questo è il quinto anno consecutivo che il Ram 1500, il pickup più premiato d’America, è stato nominato tra i 10 migliori di Car and Driver. Per la quinta volta consecutiva, Car and Driver ha riunito le 10 migliori auto e i 10 migliori pickup e SUV in un unico elenco: i 10 migliori per il 2023, che appare nel numero di febbraio/marzo della rivista.

I vincitori di Car and Driver’s 10Best rappresentano i veicoli più intelligenti e divertenti che i clienti possono acquistare oggi. Vengono scelti dopo un’esauriente valutazione dei modelli nuovi o significativamente aggiornati di quest’anno, nonché dei 10 migliori vincitori dell’anno scorso. Per due settimane, i redattori di Car and Driver hanno guidato, misurato, testato ed esaminato più di 55 auto, pickup, SUV e furgoni.

Per guadagnare una vittoria 10Best, un veicolo deve mettersi alla prova contro concorrenti diversi come l’industria automobilistica. I criteri di Car and Driver rimangono gli stessi: ogni vincitore deve offrire un impegno di guida eccezionale, offrire valore e/o praticità indiscutibili e adempiere alla propria missione meglio di qualsiasi altro concorrente. Dunque buone notizie per Stellantis da Ram 1500.