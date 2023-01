Ferrari: Lilou Wadoux è la prima pilota di Competizioni GT

La giovane promessa Lilou Wadoux è la prima pilota ufficiale di Ferrari Competizioni GT. Nata ad Amiens il 10 aprile 2001, la francese è una delle stelle nascenti nel panorama internazionale delle gare endurance nonostante la sua carriera agonistica sia iniziata nel 2017 dopo aver mosso i primi passi nel mondo del kart.

Wadoux si è formata nei monomarca Peugeot, prima di mettersi in luce nel campionato Alpine Elf Europa Cup. Il potenziale della 21enne francese è invece emerso nel 2022, anno in cui ha debuttato nel Campionato Mondiale Endurance nella classe LMP2 con il Richard Mille Racing Team, chiudendo la stagione con quattro piazzamenti nella top 10.

Per due anni consecutivi, nel 2021 e nel 2022, è stata selezionata per prendere parte al rookie test del FIA WEC e, in occasione dell’appuntamento successivo alla 8 Ore del Bahrain dello scorso novembre, è diventata la prima donna a guidare un’hypercar.

Sempre nel corso di quella sessione, Lilou Wadoux ha avuto modo di calarsi nell’abitacolo della Ferrari 488 GTE, vettura con cui disputerà il prossimo mondiale endurance nella classe LMGTE Am difendendo i colori di Richard Mille AF Corse.

La nomina di Wadoux a pilota ufficiale di Competizioni GT conferma la grande attenzione che Ferrari pone storicamente nei confronti del ruolo delle donne nell’automobilismo sportivo, come testimonia anche la partnership tra la Ferrari Driver Academy e il programma FIA Girls on Track – Rising Stars creato dalla Women in Motorsport Commission della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA).

La giovane pilota francese ha detto di essere estremamente felice e orgogliosa di entrare a far parte della famiglia Ferrari. Diventare un pilota ufficiale è un sogno che si avvera e che comporta grandi responsabilità.

L’impegno messo nel lavoro però paga sempre e farà del suo meglio per ripagare chi ha creduto in lei sin dagli inizi. Questa nomina rappresenta un importante passo nella sua giovane carriera, ma è pronta per dare il massimo e rappresentare uno dei marchi più famosi al mondo.