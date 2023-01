Ferrari Roma Tailor Made: il cavallino rampante festeggia 30 anni in Cina

La Ferrari celebra il suo 30° anniversario nella Cina continentale svelando una Ferrari Roma Tailor Made unica nel suo genere. La nuova Roma trae ispirazione dall’estetica e dall’artigianalità tradizionale cinese attraverso le numerose opzioni di personalizzazione offerte dal programma Ferrari Tailor Made, ed è un omaggio alle pietre miliari del marchio negli ultimi trent’anni. Il lancio della nuova Ferrari Roma Tailor Made segna non solo tre decenni da quando il primo ordine Ferrari è stato piazzato a Pechino nel 1992, ma anche l’inizio del quarto decennio del marchio in Cina.

Il cavallino rampante festeggia 30 anni in Cina con la Ferrari Roma Tailor Made

L’esclusiva Ferrari Roma Tailor Made è stata progettata da Ferrari in collaborazione con l’importante designer cinese Jiang Qiong’er attraverso il programma Ferrari Tailor Made, che offre un’esperienza personalizzata unica con una vasta gamma di opzioni di specifica e soluzioni di design su misura. I clienti sono assistiti da un team di designer Ferrari per creare un modello che rifletta la loro individualità e il loro gusto, pur rispettando gli standard estetici del marchio Ferrari.

Jiang Qiong’er, che ha sviluppato una reputazione internazionale, è molto ricercato per il suo lavoro che affonda le sue radici nella finezza, nella bellezza e nell’eredità della cultura cinese. La sua visione del design e le sue intuizioni distintive, insieme alla sua profonda conoscenza della cultura tradizionale cinese, rispecchiano l’aspirazione della Ferrari di realizzare una Roma speciale per commemorare l’occasione speciale. Insieme, Ferrari e Qiong’er si sono ispirati all’estetica classica cinese e hanno fuso concetti e competenze per ottenere una sintesi della filosofia del design italiano e Chinoiserie Chic.

Questa Ferrari Roma Tailor Made incarna i principi fondamentali dell’arte e del design condivisi da entrambe le parti: la devozione per i dettagli, il rispetto per il patrimonio e la tradizione e soprattutto l’impegno per l’artigianato raffinato che crea un linguaggio di design di eleganza e semplicità senza tempo.

La nuova vettura è rivestita di accattivanti colori a contrasto: Sanusilver Matte e Rosso Magma Glossy, quest’ultimo omaggio al tradizionale rosso carminio cinese. Le strisce che corrono lungo il corpo e attraverso l’interno si ispirano alle caratteristiche dei mobili classici della dinastia Ming. Riunisce i dettagli tradizionali di ispirazione cinese e la sofisticata maestria italiana del modello originale.

Presenta inoltre battitacco in fibra di carbonio con la dedica Tailor Made, un portachiavi dipinto in lacca Boluo a macchie rosse e dorate, un’antica tecnica cinese nota per la sua esclusiva finitura testurizzata, nonché una targhetta con la dedica incisa con i caratteri cinesi per “30”. Questo piatto di dedica d’oro è intarsiato con giada e ha un significato simbolico: nell’antica cultura cinese, l’oro simboleggia ricchezza e buona fortuna, mentre la giada indica purezza e gentilezza. Entrambi sono sinonimo di auguri e riverenza.

Un esclusivo pacchetto lifestyle è stato progettato da Jiang Qiong’er per questa Roma speciale: una collezione di piaceri multisensoriali che incarnano la ricerca della qualità e dello stile. Ispirata all’apprezzamento dei piccoli piaceri della vita quotidiana, la confezione contiene un set di quattro diffusori di aromi, uno per ogni stagione, realizzati in ebano e cristallo, un servizio da tè dipinto in lacca Boluo rossa e maculata d’oro, un sigaro in ebano scatola, un posacenere per sigari in pietra d’inchiostro, un servizio da tè realizzato con l’artigianato della tessitura del bambù, un aquilone di carta Xuan, coperte di cashmere e un servizio di dama cinese realizzato in agata e pelle. Questi oggetti sono riposti discretamente nel vano portaoggetti, nel bracciolo e nel bagagliaio.

La Ferrari Roma presenta proporzioni raffinate e un design senza tempo, uniti a prestazioni e manovrabilità senza pari. Grazie al suo V8 turbo da 620 cv che ha vinto per quattro anni consecutivi il premio International Engine of the Year, rappresenta anche l’apice delle prestazioni in questa categoria. La Tailor Made Ferrari Roma fonde perfettamente l’estetica tradizionale cinese con lo stile italiano intrinseco di Roma.