Peugeot e-208: da oggi ordinabile in Italia

Nei giorni scorsi ha fatto molto scalpore la notizia che Peugeot in Europa è leader del segmento B delle auto elettriche grazie agli ottimi risultati fin qui conseguiti dalle sue e-208 ed e-2008. A proposito della nuova Peugeot e-208, segnaliamo che da oggi la vettura, che è stata ufficialmente svelata in occasione dell’ultima edizione del Salone dell’auto di Parigi, è ordinabile in Italia con il nuovo motore elettrico da 156 cavalli.

Aperti gli ordini in Italia per la Peugeot e-208 di recente rinnovata nel motore e nell’autonomia

La nuova Peugeot e-208 rispetto al modello precedente ha aumentato del 15 per cento i suoi cavalli e anche l’autonomia è cresciuta arrivando a sfiorare i 400 km con una ricarica completa. Questa nuova versione della celebre city car della casa automobilistica del leone è già ordinabile in Italia in versione GT con un listino che cresce di 400 euro rispetto alla precedente versione dotata di propulsore da 136 cavalli.

Ovviamente cresce la curiosità in casa Peugeot di sapere come il nuovo modello verrà accolto sul mercato. Ricordiamo che al momento la Peugeot e-208 è stata l’auto più venduta in Europa nel suo segmento nel 2022. Il 2023 sarà l’anno dell’elettrificazione della casa francese di Stellantis che nei giorni scorsi ha confermato l’intenzione di lanciare 5 nuove auto elettriche entro i prossimi anni dotando tutta la sua gamma di almeno una versione a zero emissioni.

Vedremo dunque a proposito di Peugeot e della sua city car 208 quali altre novità arriveranno nel corso delle prossime settimane. In ogni caso siamo sicuri che la vettura sarà ancora una volta protagonista del mercato nel nostro continente come del resto è stato anche negli scorsi anni.