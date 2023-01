Peugeot interrompe l’importazione della 208 GT in Argentina

Peugeot Argentina ha interrotto l’importazione della 208 GT. Questo è il modello prodotto da Stellantis in Slovacchia, sul mercato da maggio 2021. La versione GT non compare nel listino Peugeot Argentina di gennaio 2023, anche se tutte le altre versioni nazionali della 208, prodotte a El Palomar, sono ancora in vendita.

Peugeot ha comunicato di aver interrotto l’importazione in Argentina della 208 GT unico modello a non essere prodotto in quel paese

“Interrompiamo momentaneamente l’importazione della Peugeot 208 GT in attesa di valutare quali auto è meglio per noi importare, in base alla redditività dell’azienda e alla situazione attuale che già conosciamo. Non è cancellata. Non smetterà di vendere. Per il momento interrompiamo l’importazione, ma l’idea è di riprenderla il prima possibile”.

La sospensione della 208 GT slovacca fa parte dell’annuncio fatto dal Gruppo Stellantis la scorsa settimana, che ha rinviato a nuovo avviso il lancio di sei nuovi modelli nel mercato auto dell’Argentina, compresi i prodotti di Fiat, Peugeot e Ram: “Questi prodotti non vengono cancellati, ma sono lasciati in attesa di nuovi scenari che consentano di finalizzare il loro lancio. Ad oggi non possiamo dare date certe o posizioni di prezzo per questi modelli. Questo sarà un anno di svolta e di transizione per Stellantis”, hanno hanno riferito i dirigenti della casa automobilistica nata dalla fusione tra FCA (Fiat-Chrysler) e PSA(Peugeot-Citroën).

La versione GT si posizionava al vertice dell’offerta della 208 in Argentina ed era l’unica variante importata che veniva commercializzata in quel paese. A quanto pare, Peugeot ha in programma di lanciare nelle prossime settimane in vendita la nuova 208 Rally4, che sarà un’auto da competizione per team rally privati, ma prodotta in Argentina. Avrà lo stesso motore 1.2 Turbo della fuori produzione 208 GT, ma preparato per le corse. Vedremo dunque che novità arriveranno dall’Argentina nei prossimi mesi a proposito della casa automobilistica del Leone.