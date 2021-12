Peugeot e-208 GT riceve il suo primo premio

Appena arrivata sul mercato brasiliano, la nuova Peugeot e-208 GT ha già ricevuto il suo primo importante riconoscimento da parte dei media specializzati. In particolare, il modello è stato eletto Best Electric Car in occasione del Brazil Car Awards 2022.

Ideato da Car Magazine, il premio, giunto alla sua 12ª edizione, ha riconosciuto il modello anche lo scorso anno, nella sua configurazione con motore benzina, consegnandogli il titolo di Migliore Auto Compatta.

Peugeot e-208 GT: si aggiudica in Brasile il suo primo riconoscimento

Organizzato dal 2009, il Brazil Car Awards vanta una giuria tecnica rigorosa, composta da giornalisti ed esperti del settore. Oltre alla categoria Best Electric Car, il premio ha riconosciuto i migliori veicoli lanciati nell’anno in otto categorie.

La sportività e il design offerti dalla nuova e-208 GT sono state le migliori caratteristiche ad essere apprezzate dai giudici. Questo riconoscimento esalta le prestazioni, l’economicità e la linea del modello, elementi unici e di grande impatto della nuova vettura a zero emissioni della casa automobilistica francese, secondo l’editor di Car Magazine Luca Bassani.

Lanciata a settembre di quest’anno, la Peugeot e-208 GT ha portato con sé ancora più raffinatezza e tecnologia. La versione simboleggia la proposta della casa del Leone di distinguersi in design ed elettrificazione.

Felipe Daemon, capo di Peugeot Sud America, ha dichiarato che il premio rafforza l’impegno di proporre ai consumatori brasiliani dei veicoli ad alto valore aggiunto ed estremamente competitivi.

Fino a 340 km di autonomia con una sola ricarica

Grazie al suo motore elettrico dal 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima, la Peugeot e-208 GT impiega soli 8,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. La batteria da 50 kWh, invece, garantisce fino a 340 km di autonomia nel ciclo WLTP con una sola ricarica.

Quest’ultima avviene in meno di 30 minuti fino all’80% utilizzando una stazione di ricarica rapida da 100 kW in corrente continua. Inoltre, è presente un pannello dedicato che consente di avere a disposizione i dati su utilizzo e consumo della batteria e del gruppo propulsore elettrico.

Il modello colleziona premi e record già nella sua versione tradizionale nel mercato brasiliano e ora apre una nuova fase di successo all’insegna dell’elettrificazione, della sportività e dell’emozione. Il dirigente di Peugeot afferma che la nuova Peugeot e-208 GT arriva a fare la storia e credono molto nelle sue potenzialità del mercato brasiliano.