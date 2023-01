Stellantis Vigo riprende la sua attività sul sistema 1

Stellantis Vigo riprenderà la sua attività nel sistema 1 questo martedì 17 gennaio, anche se “mantiene alta la tensione nei flussi di approvvigionamento a causa della mancanza di rifornimenti”. Fonti della multinazionale hanno assicurato che l’attività nel sistema di produzione 1, che assembla i modelli Peugeot 2008, Peugeot 301 e C-Elysée, riprenderà la sua attività questo martedì 17 gennaio, con il turno mattutino, che inizia alle 06:00.

Le fermate dell’impianto 1 si sono verificate dallo scorso fine settimana con la cancellazione di diversi turni programmati, anche nei tre turni di lunedì 16 gennaio. Questa interruzione si verifica in un momento in cui Stellantis Vigo e i sindacati stanno negoziando un nuovo fascicolo di regolamentazione del lavoro temporaneo (ERTE), nonché un nuovo ERE che interesserà 100 posti di lavoro.

Le ragioni di questa ristrutturazione dell’occupazione nello stabilimento di Balaídos sono la crisi dei microchip e le difficoltà logistiche che l’azienda sta attraversando per mobilitare i veicoli prodotti a Vigo. Come ha annunciato la multinazionale lunedì scorso, 9 gennaio, in un comunicato, l’ERTE interesserà potenzialmente 5.037 lavoratori per 90 giorni fino al 31 dicembre 2023. Allo stesso modo, l’ERE prevede la risoluzione di un massimo di 100 contratti per “ridurre le eccedenze di forza lavoro” quest’anno.

Fonti sindacali del consiglio di fabbrica dello stabilimento di Stellantis, hanno anticipato che molto probabilmente l’approvazione del provvedimento dovrebbe avvenire giovedì prossimo, 19 gennaio. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi giorni per quanto riguarda la situazione dello stabilimento spagnolo del gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles avvenuta nel gennaio del 2021 e attualmente guidato a livello globale dal suo numero uno, l’amministratore delegato Carlos Tavares.