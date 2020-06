MAT New Stratos debutterà in UK durante il Salon Privé 2020

Manifattura Automobili Torino (MAT) ha comunicato nelle scorse ore che lancerà la New Stratos nel Regno Unito in occasione del Salon Privé 2020 che si terrà dal 23 al 26 settembre.

Il veicolo che verrà presentato durante l’evento sarà l’ultima iterazione della leggendaria auto da rally degli anni ‘70 che nasce da una Ferrari F430 e che successivamente viene pesantemente modificata con un risparmio di peso e una maggiore agilità in mente.

MAT New Stratos: la speciale vettura verrà presentata durante il Salon Privé 2020

Sotto il cofano troviamo il motore V8 da 4.3 litri della F430 che è capace di sviluppare una potenza di 540 CV e che consente alla New Stratos di scattare da 0 a 100 km/h soli 3,3 secondi, prima di raggiungere una velocità massima di 273 km/h.

Riccardo Garella, marketing manager di MAT, ha detto: “Siamo felici e orgogliosi di mostrare la nostra New Stratos per la prima volta nel Regno Unito in un punto di riferimento così iconico. Salon Privé è la soluzione perfetta per le nostre auto e per il tipo di esperienza che cerchiamo sempre di offrire ai nostri clienti: non vediamo l’ora di presentare la New Stratos a settembre a Blenheim Palace“.

Mentre il primo prototipo della Stratos di nuova generazione ha debuttato ufficialmente nel 2010, la versione finale è arrivata solo nel 2018 dopo che la società tedesca New Stratos GbR ha concesso a Manifattura Automobili Torino i diritti per produrre il veicolo.

David Bagley, direttore vendite di Salon Privé, ha affermato: “La MAT New Stratos è una brillante interpretazione moderna di un’icona degli anni ’70 e la passione, l’abilità e l’ingegneria che hanno contribuito a creare questo straordinario omaggio sono evidenti. Nel progettare la nuova auto, MAT ha fatto tutto il possibile per ricreare un’auto vera e originale allo stesso tempo. Con soli 25 esemplari in costruzione, sarà super rara e quindi siamo entusiasti di poter mostrare l’auto ai nostri ospiti, molti dei quali sono collezionisti di supercar a produzione limitata“.