Opel svela quattro anteprime mondiali al Salone di Bruxelles 2023

Il Salone di Bruxelles 2023 ha aperto i battenti oggi con modelli, concept e soluzioni di guida all’avanguardia che saranno visibili fino al 22 gennaio. Opel è presente al primo grande salone automobilistico dell’anno con quattro anteprime mondiali a prova di futuro.

Parliamo delle nuove Opel Astra Electric, Astra Sports Tourer GSe e Grandland GSe. Inoltre, il Mokka Electric viene esposta per la prima volta con una nuova batteria e un’autonomia aumentata del 20% rispetto al passato.

Nuova Opel Astra Electric

Opel: il CEO Florian Huettl ha presentato quattro nuovi modelli a Bruxelles

Con la sua partecipazione all’evento di Bruxelles, la casa automobilistica tedesca presenta una gamma 100% elettrica e ibrida plug-in. Questo vale anche per i veicoli commerciali Combo-e e Vivaro-e, che i visitatori potranno anche apprezzare da vicino.

In occasione dell’apertura del salone automobilistico belga, Florian Huettl – CEO Opel – ha detto che la nuova Astra Electric entusiasmerà il pubblico. La prima Opel Astra a batteria dimostra che il brand tedesco sta seguendo con determinazione il suo percorso per diventare completamente elettrico in Europa.

Allo stesso tempo, offre già la giusta alternativa di guida per tutte le esigenze e le preferenze nell’importante categoria delle auto compatte: da motori a combustione altamente efficienti all’ibrida plug-in Astra GSe, fino all’Astra Electric a zero emissioni.

Quest’ultima è perfetta per l’uso quotidiano, entusiasmante e priva di emissioni locali. Queste caratteristiche emergono chiaramente dai modelli Opel che i visitatori dello stand Stellantis 5101 nel Padiglione 5 potranno vedere da vicino a partire da oggi.

La nuova Opel Astra Electric permette di percorrere fino a 416 km con una singola ricarica nel ciclo WLTP grazie a una batteria agli ioni di litio da 54 kWh. Quando è necessario un rifornimento, una stazione di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW può ricaricarne la batteria all’80% della capacità in circa 30 minuti.

L’Astra Electric offre anche uno straordinario piacere di guida. Il motore elettrico da 156 CV e la coppia massima di 270 Nm assicurano partenze scattanti ai semafori e una velocità massima di 170 km/h.

Il nuovo marchio GSe è anche sinonimo di puro piacere di guida. A Bruxelles è possibile ammirare due Grand Sport electric di punta: l’Opel Astra Sports Tourer GSe e l’Opel Grandland GSe. Rispetto alle varianti standard, i modelli GSe sono concepiti per essere ancora più agili e precisi.

Sterzo, sospensioni e freni rispondono con immediatezza ai comandi del guidatore. La tecnologia Koni FSD (Frequency Selective Damping) permette di sfruttare diverse caratteristiche di ammortizzazione per aumentare maneggevolezza e comfort in base alle condizioni di guida. Con una potenza di 225 CV e una coppia massima di 360 Nm, le nuove Astra Sports Tourer GSe e Astra GSe offrono un’esperienza entusiasmante.

Per quanto riguarda l’Opel Grandland GSe, unisce la potenza del motore turbo benzina PureTech da 1.6 litri a due powertrain elettrici (uno su ciascun asse). Ciò consente di offrire una potenza totale di 300 CV e una coppia massima di 520 Nm. La trazione ibrida plug-in rende il Grandland GSe un SUV dalle alte prestazioni.

Grazie alla propulsione elettrica integrale permanente e all’ottima trazione, viene garantita un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi e una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità full electric).

Ci sono anche Mokka Electric, Corsa-e, Combo-e e Vivaro-e

Il nuovo Opel Mokka Electric è più che mai la scelta giusta per tutti coloro che preferiscono guidare un SUV subcompatto unico e a zero emissioni. Grazie alla messa a punto dell’aerodinamica e a una nuova batteria da 54 kWh, il Mokka Electric è in grado di percorrere fino a 406 km con una singola ricarica e secondo il ciclo WLTP, con un aumento del 20% rispetto alla precedente autonomia di 338 km. Inoltre, il nuovo motore elettrico da 156 CV e 260 Nm di coppia fornisce ancora più potenza.

Sempre al Salone di Bruxelles 2023, è possibile ammirare altri EV del marchio di Stellantis: dalla best seller Opel Corsa-e al furgone compatto Combo-e, passando per il tuttofare Vivaro-e.