Opel: a Milano c’è il primo showroom italiano con la nuova identità di marca

Opel sta vivendo una rinascita basata su tre concetti chiave: semplicità, apertura verso il mondo e innovazione tecnologica. Questi concetti si riflettono non solo nei prodotti dell’azienda, ma anche nell’interazione con i clienti, per offrire un’esperienza di acquisto più pura ed entusiasmante.

Per raggiungere questo obiettivo, Opel ha sviluppato un’identità di marca forte e audace, che si può vedere per la prima volta in Italia nel nuovo showroom di Stellantis&You a Milano in Via Gattamelata.

Il nuovo showroom è stato progettato per offrire un’esperienza di acquisto moderna e accattivante, con vetrate trasparenti all’ingresso, un ambiente luminoso e un’area di accoglienza unica che sostituisce il tradizionale ricevimento. Il cliente può fare un viaggio virtuale attraverso 160 anni di storia di Opel, navigare tra i vari modelli proposti dall’azienda e visitare uno spazio dedicato esclusivamente ai veicoli 100% elettrici e ai suoi servizi.

L’arredamento è moderno e accattivante, con una combinazione di colori caldi e freddi per creare un’atmosfera accogliente e riservata nell’area di vendita. Inoltre, ci sono numerosi touch point digitali con display di ultima generazione perfettamente integrati nell’arredamento, che offrono un’esperienza di acquisto semplice ed efficiente.

Federico Scopelliti, direttore di Opel Italia, ha detto di essere felice di essere qui per vivere un momento importante per la casa tedesca. A Milano, nella sede di Stellantis&You, ha aperto oggi ufficialmente al pubblico il primo showroom Opel d’Italia con la nuova identità di marca. Si tratta del sito pilota che anticipa il rinnovamento di tutta la rete che si svilupperà durante il 2023. La nuova casa Opel è caratterizzata da modernità e spinta al futuro, ovviamente elettrico.