Citroën Germania: Patrick Dinger assume la direzione con effetto immediato

Patrick Dinger assume con effetto immediato la direzione dell’attività tedesca della casa automobilistica francese Citroën. Lo ha comunicato nelle scorse ore il marchio automobilistico con un comunicato. Il 41enne succede a Wolfram Knobling, come annunciato venerdì a Rüsselsheim dal marchio di Stellantis. La capogruppo Stellantis aveva già annunciato il cambio di gestione a dicembre nell’ambito di una riorganizzazione organica e organizzativa della società di vendita locale (abbiamo riportato).

Dinger è stato recentemente amministratore delegato di Citroën in Austria (da ottobre 2019). Ha iniziato la sua carriera nel settore automobilistico nel 2008 presso Mercedes-AMG nell’area del marketing e dello sviluppo della rete di concessionari. Nel 2014, Dinger ha assunto la gestione dello sviluppo della rete di concessionari nella regione DACH per il marchio premium italiano Maserati prima di essere nominato capo della Germania presso DS Automobiles nell’agosto 2016.

Nel suo nuovo ruolo, Dinger riporterà al nuovo capo di Stellantis Germania, Lars Bialkowski. “Con Patrick Dinger, un comprovato esperto con molti anni di esperienza nelle vendite nazionali e internazionali, sta rilevando l’attività di Citroën in Germania”, ha affermato Bialkowski. “Insieme a lui, vogliamo rafforzare ulteriormente la posizione di mercato di Citroën in Germania e continuare a portare avanti la trasformazione del marchio”.

Secondo la Federal Motor Transport Authority ( KBA ), il marchio francese di Stellantis ha ottenuto 36.687 nuove immatricolazioni di autovetture in Germania lo scorso anno, il 14 per cento in meno rispetto al 2021. La quota di mercato è scesa di 0,2 punti all’1,4 per cento. Knobling assumerà in futuro un nuovo ruolo dirigenziale nel gruppo. La società intende comunicare dettagli in merito in un secondo momento. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla germania nei prossimi giorni a proposito della casa automobilistica transalpina di Stellantis.