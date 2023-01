Alfa Romeo chiude il 2022 in Portogallo con risultati molto positivi

Alfa Romeo entra nel 2023 con l’ulteriore motivazione data dai risultati commerciali dell’anno appena concluso, avendo chiuso il 2022 con una crescita dei volumi del mercato automobilistico portoghese del 174 per cento. Nel rilevantissimo segmento premium, cresciuto solo dell’1,8 per cento, la casa automobilistica del Biscione è stato addirittura il marchio che ha registrato la maggiore crescita a volume, più che raddoppiando la propria quota in questo segmento, passando dallo 0,26 per cento registrato nel 2021 allo 0,70 per cento del l’anno scorso.

Il nuovo Tonale è senza dubbio il grande protagonista di questa già annunciata metamorfosi Alfa Romeo, cosa ben evidente nella sua performance commerciale all’interno dell’offerta del marchio, attestandosi, con il 62 per cento del peso, come il modello più venduto della gamma nel 2022. Un record raggiunto in soli sei mesi sul mercato, visto che nel mese di giugno sono avvenute le prime consegne ai clienti.

” Il contesto di evoluzione registrato nel 2022 ci dà fiducia per affrontare le sfide che prevediamo per l’anno 2023, poiché ora disponiamo di un’offerta di prodotti elettrificati, fondamentale per il posizionamento di Alfa Romeo nel mercato portoghese “, David Correia, Brand Manager dell’Alfa Romeo Portogallo.

Anche l’elettrificazione viene assunta come pilastro essenziale per la già collaudata crescita, con i motori MHEV da 130 e 160 CV, con tecnologia mild hybrid, sperimentati da Tonale, che rappresenteranno oltre il 60% delle vendite di Alfa Romeo nel 2022, ancora una volta, considerando solo la seconda metà, dopo il lancio del suo nuovo SUV.

L’attenzione al cliente e la sua soddisfazione è da sempre una delle priorità dello storico marchio milanese e i risultati parlano da soli: il 98 per cento dei clienti ha valutato in modo estremamente positivo il servizio offerto presso le concessionarie ufficiali del marchio al momento dell’acquisto della propria nuova Alfa Romeo. Anche nel servizio post-vendita i feedback sono stati molto motivanti, con l‘88,2 per cento degli intervistati che ha espresso soddisfazione per un’esperienza molto positiva nell’effettuare riparazioni e/o manutenzioni sulla propria vettura.

Il processo di metamorfosi di Alfa Romeo, basato sul successo del lancio del Tonale, prosegue con l’introduzione del motore Plug-In Hybrid Q4, la versione più potente ed efficiente del nuovo SUV del marchio, che dovrebbe arrivare sul mercato nel primo trimestre dal 2023. Anche la berlina Giulia e il SUV Stelvio entrano nel 2023 con nuovi argomenti volti a rafforzare la loro posizione nel segmento D, evolvendosi nello stile e nella tecnologia, ma mantenendo intatto il loro carattere sportivo ed emozionale che così bene esprime il DNA del marchio.