Alfa Romeo Tonale: ecco tutti i colori disponibili

L’importanza delle vernici e quindi delle colorazioni applicate alla carrozzeria, per Alfa Romeo, è un passaggio fondamentale nella caratterizzazione specifica di un qualsiasi modello. Se i colori hanno rappresentato da sempre una caratteristica fondante di un qualsiasi modello con lo Scudetto sul frontale, anche nel caso dell’Alfa Romeo Tonale non poteva essere da meno.

Quando l’Alfa Romeo Tonale è stata presentata, lo scorso 8 febbraio, è apparso evidente che avrebbe rispettato la palette di colori già a disposizione della gamma attuale del Biscione ovvero le colorazioni già presenti nelle disponibilità delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Nello specifico il primo C-SUV del Costruttore del Biscione era stato diffuso basando le prime immagini su due colorazioni specifiche: il Blu Misano e il Verde Montreal. Va detto però che, almeno fino a questo momento, le possibilità di scelta sono più ampie anche se non particolarmente estese. Vediamole.

Sono sei le colorazioni disponibili nell’attuale listino di Alfa Romeo Tonale

Difatti in questo momento, poiché non è detto che la palette possa rimanere quella attuale, la Tonale si può scegliere in sei colorazioni differenti: tutte legate a doppio filo con la gamma odierna del Biscione e con la storia del marchio. È irrinunciabile il Rosso Alfa, che rappresenta l’unica possibilità offerta di serie e quindi senza alcun sovrapprezzo. Accanto a questo troviamo anche il Bianco Alfa e l’opposto, ovvero il Nero Alfa. Le altre tre possibilità sono invece quelle offerte dal Grigio Vesuvio, Blu Misano e Verde Montreal.

Alfa Romeo Tonale in Rosso Alfa | Foto, eSolutions – Free2move

Tra i vari simboli che identificano un’Alfa Romeo non può mancare anche una colorazione tradizionale per la carrozzeria come appunto il Rosso Alfa. Anche l’Alfa Romeo Tonale non poteva quindi fare a meno di questa tonalità fondante nel parterre di vernici a disposizione di ogni modello del Biscione. Come si diceva, il Rosso Alfa nella caratterizzazione pastello, rappresenta l’unica tonalità disponibile di serie sull’Alfa Romeo Tonale: si può avere quindi senza alcun sovrapprezzo.

Bianco Alfa

Alfa Romeo Tonale in Bianco Alfa | Foto, AutoMag – Laurent Sanson

Una colorazione fra le più apprezzate, a bordo dei modelli del Biscione e non, è sicuramente quella nelle tonalità del bianco. Il Biscione introduce quindi questa ulteriore tonalità pastello denominata appunto Bianco Alfa. Si può avere sulla nuova Tonale sborsando un sovrapprezzo di 600 euro.

Nero Alfa

Alfa Romeo Tonale in Nero Alfa | Foto, Ticinonline

All’opposto del Bianco Alfa è possibile ottenere, col medesimo sovrapprezzo, anche il dinamico Nero Alfa disponibile ancora nella caratterizzazione pastello. Parliamo di una eventualità che riesce a garantire al nuovo Tonale un aspetto ancora più aggressivo e minaccioso in accordo con le interessanti linee del C-SUV appena presentato dal costruttore.

Grigio Vesuvio

Alfa Romeo Tonale in Grigio Vesuvio | Foto, InfoMotori

Salendo di categoria è possibile passare ai metallizzati a partire dal Grigio Vesuvio che si può applicare sulla nuova Alfa Romeo Tonale acquistandolo per 1.100 euro. Un costo non indifferente, ma in linea con quello necessario per una medesima colorazione applicata ad esempio sulla Giulia. Parliamo di una tonalità che ha fatto discutere un po’ durante la presentazione svoltasi ad Arese dove una Tonale Edizione Speciale era stata presentata con questa tonalità di vernice, ma potrebbe essere gradita da tanti.

Blu Misano

Alfa Romeo Tonale in Blu Misano | Foto, Twitter – Tom Welford

Tra le colorazioni più apprezzate a bordo della nuova Tonale c’è l’interessante Blu Misano (metallizzato). Si tratta di una vernice già nota all’interno della gamma del Biscione che ritroviamo appunto anche su questo nuovo C-SUV, ovvero una colorazione caratterizzante utilizzata sin da subito nella campagna marketing iniziale del prodotto. Si paga 1.100 euro, come il Grigio Vesuvio, ma rappresenta forse una delle tonalità più azzeccate fra quelle a disposizione di Tonale.

Verde Montreal

Alfa Romeo Tonale in Verde Montreal | Foto, Instagram – Alexandros Liokis

Concludiamo con l’iconico Verde Montreal. Si tratta dell’unica possibilità di vernice tri-strato applicata all’Alfa Romeo Tonale e si può avere per 1.800 euro. Una colorazione che la si ama o la si odia, apparsa piacevole a bordo delle Giulia e Stelvio e piuttosto interessante anche a bordo di questo nuovo C-SUV.

