Nuova Lancia Thema GTS: la futura ammiraglia fa sognare [Render]

Nuova Lancia Thema GTS è il nome che il designer e architetto Tommaso D’Amico ha deciso di dare alla sua ultima creazione apparsa da pochi minuti in un video pubblicato sul canale ufficiale di YouTube. Questa vettura altri non è che una futura e per il momento purtroppo solo ipotetica ammiraglia della casa automobilistica piemontese. Diciamo ipotetica perché al momento sono solo tre le auto che Lancia ha ufficialmente confermato per il suo rilancio da qui al 2028: nuova Ypsilon nel 2024, un crossover nel 2026 e la nuova Delta nel 2028.

Ecco una nuova ipotesi di design di una futura ammiraglia nuova Lancia Thema GTS

Se però le cose dovessero andare in una certa maniera e se nel frattempo il rilancio di Lancia sarà stato avviato, allora ipotizzare l’arrivo di altri modelli, tra cui una ammiraglia come la nuova Lancia Thema GTS immaginata in questo render, sembra essere un’ipotesi sicuramente plausibile. La vettura potrebbe essere il quarto modello ad arrivare in futuro nella gamma di Lancia ma sicuramente non prima del 2029.

Si tratterebbe della classica ciliegina sulla torta, una vettura con cui fare bella figura e poter ipotizzare anche una espansione a livello globale del marchio, che dopo l’Europa potrebbe puntare a trasformarsi in una sorta di brand premium globale alla pari di quanto dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi anni con il marchio Alfa Romeo. L’autore di questo render ha immaginato una berlina di grandi dimensioni ma dal cuore sportivo, che nella versione GTS avrebbe ovviamente un potente motore offrendo prestazioni di tutto rispetto.

La nuova Lancia Thema GTS avrebbe inoltre tutta l’eleganza e le caratteristiche tipiche di una vettura Lancia. L’auto è ispirata infatti ad alcune vetture che in passato hanno fatto parte della gamma della casa automobilistica piemontese, ma in versione moderna. Nel video viene mostrato anche l’ipotetico abitacolo molto elegante e tecnologico, come del resto dovrebbe realmente essere anche quello delle altre auto di Lancia che conosceremo nei prossimi anni. Quanto al motore, se davvero un modello di questo tipo arriverà, sarà solo elettrico al 100 per cento e utilizzerà la piattaforma STLA Large come Alfa Romeo Giulia.