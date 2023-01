Stellantis: prodotte 198.000 vetture a Sochaux nel 2022

Nello stabilimento Stellantis di Sochaux nel 2022 sono stati prodotti 198.000 veicoli, rispetto ai 265.000 del 2021, 310.000 del 2020 e 515.000 del 2019. Nel 2021, le Peugeot 3008 e 5008 sono state prodotte per un totale di 218.000 veicoli. Ricordiamo che fino a settembre 2021, lo stabilimento produceva anche Peugeot 308. La nuova Peugeot 308 viene ora prodotta a Mulhouse (Haut-Rhin). Di questi 198 mila veicoli prodotti nel 2022, il 76 per cento sono Peugeot 3008 e il 24 per cento Peugeot 5008.

Stellantis: produzione in calo a Sochaux nel 2022

Oggi il famoso sito produttivo, che nel 2022 ha festeggiato i suoi 110 anni, dispone di un nuovo sistema di assemblaggio. A febbraio è stato avviato un nuovo impianto produttivo. L’anno è stato quindi caratterizzato da un ramp-up della produzione e da un graduale trasferimento delle squadre alla nuova linea di produzione. Ciò ovviamente ha rallentato la produzione.

Nel corso dell’anno la situazione è però migliorata e le procedure perfezionate. All’inizio del 2023, ci stiamo avvicinando alla produzione giornaliera di 1.200 veicoli, la velocità di crociera target. “Sapevamo che non avremmo avuto lo stesso livello di prima”, concorda un portavoce della fabbrica. “Manteniamo i nostri obiettivi” mentre festeggeremo il primo anniversario del nuovo laboratorio di assemblaggio, in fase di produzione da febbraio 2022. L’ultimo team a migrare al nuovo workshop lo ha fatto il 30 maggio.

Inoltre anche questa fabbrica è stata fortemente sconvolta dalla crisi dei semiconduttori, soprattutto all’inizio dell’estate, quando erano già state cancellate una quarantina di sessioni. Nel 2021, più di 100 sessioni erano state messe in discussione a causa della carenza di parti. Nei mesi scorsi Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha stimato che la situazione si sarebbe complicata fino alla fine del 2023.

Come nel 2021, la produzione di veicoli ibridi rappresenta un quarto della produzione, rispetto all’11% del 2020. Nell’estate del 2021, Stellantis ha annunciato che entro il 2025 investirà 30 miliardi di euro nell’elettrificazione dei veicoli.

L’obiettivo è quello di avere il 100% di veicoli elettrici ( BEV ) venduti in Europa e il 50 per cento negli Stati Uniti entro il 2030, offrendo 75 modelli BEV e vendendo 5 milioni di questi veicoli. In futuro lo stabilimento Stellantis di Sochaux sarà dotato della futura piattaforma Stla Medium. Le prossime Peugeot 3008 e 5008 saranno assemblate a Sochaux.