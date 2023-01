Alfa Romeo 167 Sportwagon: immaginata l’erede della 166

Il rilancio di Alfa Romeo confermato in più occasioni dal gruppo Stellantis fa sognare i numerosi fan del Biscione e anche i semplici appassionati di motori. Ciò è testimoniato anche dalla grande quantità di render relativi a future auto della casa automobilistica del Biscione che sempre più di frequente appaiono sul web. L’ultimo esempio è quello della Alfa Romeo 167 Sportwagon. Si tratta di una creazione del designer e artista digitale Mirko del Prete che ha provato ad immaginare quale potrebbe essere l’aspetto di una ipotetica erede della mitica Alfa 166.

Alfa Romeo 167 Sportwagon: il render del designer Mirko Del Prete ipotizza una futura erede della mitica 166

Questa Alfa Romeo 167 Sportwagon è stata immaginata anche in versione berlina sempre dallo stesso autore. Sono chiari i riferimenti estetici agli ultimi modelli dello storico marchio milanese ed in particolare al recente SUV Alfa Romeo Tonale. Una vettura di questo tipo farebbe felici i fan del Biscione che desiderano rivedere nella gamma della propria casa automobilistica preferita un’auto famigliare. A differenza di molti che immaginano versioni Sportwagon della berlina Giulia, l’autore di questo render ha preferito optare per l’erede della 166.

La Alfa Romeo 167 Sportwagon realizzata da Mirko Del Prete si caratterizza per la presenza di un design elegante e dinamico, con un frontale che prende spunto da quello di Alfa Romeo Tonale. Il profilo della vettura mostra linee sportive e muscolose mentre il posteriore riprende la Tonale, con la striscia luminosa a tutta larghezza.

Ricordiamo che di recente il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato ha dichiarato che le piattaforme elettriche che nei prossimi anni il gruppo Stellantis metterà a disposizione della casa automobilistica del Biscione consentiranno al brand di potersi sbizzarrire con i tipi di carrozzeria. Imparato infatti ha confermato che in futuro la gamma di Alfa Romeo non comprenderà solo SUV e crossover ma anche auto sportive, berline compatte, sedan e probabilmente anche qualche auto famigliare.