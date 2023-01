Citroen: importanti novità in UK

Citroen ha annunciato i dettagli del suo nuovo management team nel Regno Unito. Greg Taylor è nominato amministratore delegato di Citroën UK e Clare White è nominata direttore del marketing. Entrambe le nomine hanno effetto immediato. Taylor ha una lunga collaborazione con i marchi Stellantis nel Regno Unito. È entrato a far parte dei marchi Jeep e Chrysler come studente universitario, prima di progredire nell’organizzazione, ricoprendo vari ruoli operativi e di vendita in Fiat, culminati con la guida dell’organizzazione nazionale delle vendite.

Successivamente, è passato a un ruolo di funzione centrale del gruppo, responsabile della pianificazione delle vendite e della logistica per i marchi FCA nel Regno Unito, assumendo anche la responsabilità del business irlandese come amministratore delegato FCA Ireland DAC, prima di diventare amministratore delegato di Fiat e Abarth nel 2021 Taylor sostituisce Eurig Druce come Amministratore Delegato, che è stato nominato per la nuova posizione di Stellantis Network Operations Director. Taylor riporterà a Paul Willcox, amministratore delegato di Stellantis UK.

Taylor ha conseguito un MBA presso l’Università di Torino e una laurea in Business and Management presso la Aston University. Nel suo nuovo ruolo, Taylor guiderà la continua elettrificazione del marchio Citroen nel Regno Unito in quanto elettrizzerà l’intera gamma entro il 2025, compreso il lancio nel Regno Unito della Nuova ë-C4 X nel 2023. Clare White è anche nominata Direttore Marketing, Citroen UK, con effetto immediato.

White ha ricoperto in precedenza diversi ruoli presso Vauxhall da quando è entrata nel 2012, tra cui Marketing and Programs Specialist, Network Q Marketing Manager, Fleet Communications Manager e National Brand Manager – Used Vehicles, prima di essere nominata Head of Marketing Communications nel febbraio 2020. Sostituisce Nicola Dobson alla Citroen UK.

Nel suo nuovo ruolo, White supervisionerà la strategia di elettrificazione di Citroen nel Regno Unito mentre il marchio si muove per offrire varianti elettriche o ibride plug-in su tutta la sua gamma di modelli entro il 2025. White lavorerà a stretto contatto con il team più ampio di Citroën UK su tutti i progetti, incluso il lancio della Nuova ë-C4 X Electric.

Greg Taylor, amministratore delegato di Citroen UK, ha dichiarato: “Clare porta una grande esperienza nel team e sono entusiasta di lavorare con lei. Questo è un momento cruciale per entrare a far parte di Citroen UK mentre andiamo avanti con il nostro viaggio di elettrificazione e continuiamo a essere un marchio audace che si prende davvero cura delle persone e del pianeta. Non vedo l’ora di sfruttare l’energia e la spinta che Eurig ha creato all’interno del marchio e voglio augurargli tutto il meglio per il suo nuovo ruolo”.