Ferrari: annunciati i piloti delle 499P per il WEC

In casa Ferrari è tempo di grandi annunci. Dopo l’ufficiale approdo a Maranello di Frederic Vasseur nelle vesti di team principal della Scuderia che disputerà la nuova stagione di Formula 1 (in luogo di Mattia Binotto), il ritorno nell’Endurance che conta in forma ufficiale del Cavallino Rampante coincide con l’annuncio di pochi minuti fa. La Ferrari ha infatti ufficializzato gli equipaggi che affronteranno la stagione iridata 2023 del WEC, nella classe Hypercar, a bordo delle due Ferrari 499P messe a disposizione quest’anno.

Così come avevano ipotizzato le prime indiscrezioni, fra i piloti scelti dal Cavallino Rampante per il ritorno nell’Endurance, a 50 anni esatti dall’ultima volta, non insistono particolari sorprese eccezion fatta per Antonio Giovinazzi che può quindi fissare un punto alla sua esperienza in Formula 1 virando chiaramente verso le competizioni di durata. Il nome del pugliese era comunque stato ipotizzato diverse volte nei mesi scorsi.

Due Ferrari 499P per sette gare che caratterizzeranno la serie mondiale

Saranno sette gli appuntamenti previsti per il FIA World Endurance Championship 2023, in tre differenti Continenti, ovvero sette appuntamenti che vedranno fra i protagonisti assoluti proprio le due Ferrari 499P: la numero 50 affidata ad Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen e la numero 51 affidata invece ad Alessandro Pier Guidi, James Calado e appunto Antonio Giovinazzi. Entrambe le Hypercar del Cavallino Rampante debutteranno alla prossima 1000 Miglia di Sebring, in programma a marzo.

Da sinistra: Miguel Molina, Nicklas Nielsen e Antonio Fuoco

Al centro della Ferrari 499P numero 50, che introduce una numerazione chiaramente celebrativa, ci saranno quindi Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. I primi due hanno alle spalle l’ultimo trionfo nel Mondiale Endurance 2022 con la Ferrari 488 GTE Evo nella GTE-Pro; Nicklas Nielsen, invece, nel 2022 ha vinto il titolo in classe LMP2 PRO/AM con la Oreca gestita dalla AF Corse in coppia con Alessio Rovera. La scelta è ricaduta quindi su piloti giovani, ma già di notevole esperienza.

Sulla 499P gemella, numero 51, la Ferrari punta su un tris di altrettanta certezza. Al volante della Hypercar ci saranno infatti Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Dopo essere diventato Campione del Mondo per la seconda volta consecutiva (la terza in carriera) nella classe LMGTE Pro, Pier Guidi, classe 1983, e il britannico James Calado, classe 1989, affronteranno la sfida che li porterà a contendersi con i competitor del WEC l’alloro dei vincitori nella categoria superiore; ancora insieme.

La coppia, giunta alla sesta stagione nel Mondiale, può vantare un palmarès unico: nessuno prima di loro è stato incoronato due volte campione di fila nella classe LMGTE Pro e nessun equipaggio ha vinto tre allori come loro (2017, 2021, 2022).

I numeri della coppia italo-britannica in sette stagioni nel WEC rappresentano un biglietto da visita che non ha bisogno di presentazioni: 11 vittorie e 23 podi su 39 partenze. Ora potranno contare sull’apporto di Antonio Giovinazzi, classe 1993, che approda a tempo pieno nel Mondiale Endurance per la prima volta dopo una precedente esperienza alla 24 Ore di Le Mans nel 2018. Con la Scuderia Ferrari dal 2017, Giovinazzi continuerà comunque a rivestire il ruolo di pilota di riserva del team di Formula 1 anche nel 2023.

Da sinistra: Antonio Giovinazzi, James Calado e Alessandro Pier Guidi

Confermate le indiscrezioni

In definitiva si può ammettere che le indiscrezioni sono state confermate da questa ufficialità, in virtù del fatto che la volontà del Responsabile delle Attività Sportive GT del Cavallino Rampante, Antonello Coletta, è apparsa, da sempre, quella di mettere a punto un team che avrebbe attinto dai piloti che già avevano contribuito a far vedere ottime cose nelle corse di durata con le Gran Turismo di casa Ferrari. Eccezion fatta per Antonio Giovinazzi, proveniente dalla Formula 1, che potrà contare quindi su un debutto completo nell’Endurance in forma ufficiale con una Hypercar inedita per lui e per gli altri piloti dell’appena definita crew del Cavallino Rampante.

Come sottolineato dallo stesso Coletta, si completa “l’ultima fase del programma in vista del debutto di Sebring. Al momento la Ferrari non ha invece diffuso i nomi dei piloti che faranno da riserva agli equipaggi ufficiali, ma dovrebbero esserci i nomi di Davide Rigon, Alessio Rovera e probabilmente anche quello di Daniel Serra: questi disputeranno comunque la serie a bordo delle GT di casa Ferrari accanto a nomi già noti nel programma Gran Turismo del Cavallino Rampante come quelli di Bertolini, Fisichella e Vilander.

Dalle dichiarazioni dei piloti che compongono gli equipaggi che caratterizzeranno le Ferrari 499P numero 50 e 51 è emersa tanta emozione e un mai velato senso di orgoglio; quello necessario per riportare il Cavallino Rampante al vertice delle competizioni di durata su scala mondiale e in forma assolutamente ufficiale. Cinquant’anni dopo.