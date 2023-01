Jeep stabilisce un nuovo record di immatricolazioni in Germania

Nel 2022, Stellantis Germany AG ha registrato 17.184 nuove immatricolazioni di autovetture di veicoli Jeep presso la Federal Motor Transport Authority . Inoltre, sono state registrate 346 nuove immatricolazioni del pickup Gladiator. Con un totale di 17.530 nuove immatricolazioni, la casa americana ha chiuso l’anno con un aumento del 27,3 per cento delle nuove immatricolazioni di autovetture rispetto all’anno precedente – e quindi come uno dei marchi automobilistici con la migliore performance di mercato in Germania.

Il successo di Jeep è tanto più notevole se si considera che il mercato complessivo in Germania è quasi stagnante e il segmento dei veicoli fuoristrada è cresciuto solo del 6,5 per cento. La quota di mercato complessiva del brand di Stellantis quindi è aumentata dallo 0,5 per cento allo 0,65 per cento nel 2022.

Con 9.903 nuove immatricolazioni, il bestseller del marchio americano nel 2022 è stato il modello di classe compatta Compass, che ha avuto un inizio positivo a metà del 2017 e ha fornito un nuovo decisivo slancio nel 2021 con il lancio dell’attuale generazione. La Jeep Compass è stata anche il principale driver di crescita nel 2022 con un incremento del 58,1 per cento rispetto all’anno precedente. Con un incremento del 35,4 per cento rispetto all’anno precedente, la piccola Renegade è stata la seconda auto di Jeep più venduta con 5.418 nuove immatricolazioni, seguito dall’icona del fuoristrada Wrangler con 1.858 nuove immatricolazioni.

La nuova Jeep Avenger, il primo BEV del marchio di Stellantis, ha avuto un inizio particolarmente positivo in vista del suo prossimo inizio delle vendite. Più di 1.500 clienti hanno già effettuato un ordine vincolante per la piccola vettura posizionata sotto la Renegade nella gamma del produttore americano. Nell’ultimo anno, la casa americana ha anche elettrificato l’intera gamma di SUV con propulsori ibridi e ibridi plug-in. La quota di vendita delle unità PHEV era del 60 per cento per la Renegade, dell’85 per cento per la Compass e del 100 per cento per l’icona del marchio Wrangler.