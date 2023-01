Citroën cresce del 37% nel 2022

Citroën ha salutato il 2022 in Brasile celebrando risultati eccellenti, quattro premi vinti in poco più di un mese, una crescita notevole delle vendite e, ovviamente, il lancio più importante sul mercato, con la Nuova Citroën C3. Tutti questi riconoscimenti e indici sono fondamentali per rafforzare quanto il brand sia connesso all’innovazione, alla tecnologia e preparato per le sfide che verranno.

Come non poteva essere altrimenti, la campionessa del marchio nel 2022 è stata la Nuova Citroën C3, che ha registrato un totale di 3.271 unità immatricolate a dicembre, in crescita del 3 per cento rispetto a novembre. All’interno del segmento, la Nuova C3 ha chiuso il mese come quinta vettura più immatricolata, con una quota del 7 per cento.

Oltre a questi indici, la berlina con attitudine da SUV ha vinto anche alcuni premi, come Best National Car ai Car Awards Brasil 2022, Best Compact Hatch all’Estadão Mobility Award 2023 ed è stata addirittura eletta Best National Car fino a 1,2 litri a il Premio Abiauto.

Rispetto a dicembre 2021, il settore è cresciuto del 4% mentre Citroën è cresciuta del 35%. A complemento di questo straordinario indice, la casa automobilistica ha anche chiuso l’anno 2022 come vincitrice nella categoria Digital Brand of the Year del premio Autoesporte Car of the Year.

Se si considera l’intero anno 2022, anche gli indici registrati da Citroën sono motivo di orgoglio. Rispetto al periodo gennaio-dicembre 2021, mentre l’industria ha registrato un calo dell’1 per cento dei volumi totali, Citroën è cresciuta del 37 per cento. I veicoli immatricolati lo scorso anno sono stati circa 32.000, con un aumento della quota di vendita del marchio rispetto al 2021. A fare leva su questi numeri è stata proprio la Nuova Citroën C3, che dal suo lancio ha registrato 10.835 unità immatricolate.