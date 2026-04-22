Fiat alla Milano Design Week con “Ciao Futuro!”: così immagina la city car di domani

FIAT sceglie la Milano Design Week 2026 per rilanciare la propria visione sulla mobilità urbana e lo fa con un progetto dal titolo emblematico: “CIAO FUTURO!”. Allestito negli spazi di Magna Pars, nel distretto Tortona, il percorso espositivo si presenta come un racconto immersivo sul futuro della piccola auto compatta, interpretata non solo come mezzo di trasporto, ma come oggetto sociale, culturale e di design.

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Alla Milano Design Week 2026 FIAT presenta “CIAO FUTURO!”, un percorso tra heritage, design e nuove idee di mobilità urbana

L’inaugurazione ufficiale si è svolta ieri con un evento stampa dedicato ai media internazionali, che ha riunito alcune delle voci più autorevoli del mondo automotive e del design. Tra i protagonisti Olivier François, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis, François Leboine, Head of Design FIAT, e il Maestro Giorgetto Giugiaro, affiancati dagli studenti protagonisti dei tre progetti finalisti sviluppati da IED Torino e ISIA Roma.

Nel suo intervento, Olivier François ha richiamato l’eredità progettuale del marchio sottolineando come «un’auto dovrebbe essere utile prima ancora che sofisticata», rilanciando un principio che considera ancora attualissimo. Secondo il manager, oggi il buon design non è soltanto una questione di stile, ma anche di chiarezza, funzionalità e onestà nei confronti delle esigenze reali delle persone. Una linea che FIAT rivendica come centrale nella propria identità, soprattutto pensando alle nuove generazioni e al modo in cui vivranno la città.

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Su questa stessa direttrice si inserisce anche la riflessione di François Leboine, che ha spiegato come l’obiettivo del progetto fosse quello di immaginare una soluzione accessibile, intelligente e sostenibile per gli spostamenti quotidiani. Da qui l’idea di mettere in dialogo tre generazioni di designer, costruendo un ponte concreto tra storia del marchio e scenari futuri.

Al centro di “CIAO FUTURO!” ci sono infatti i tre concept firmati dagli studenti. IPPO, realizzato da Luca Di Tonto e Alessio Vasta, propone un’auto pensata come estensione dello spazio pubblico e della vita comunitaria. LUMO SU MISURA, di Elettra Cappugi e Daniel Saviuc, punta invece su modularità, personalizzazione ed economia circolare. Più originale ancora FIZZ, firmato da Gabriele Menozzi, che trasforma la city car in uno spazio sociale temporaneo, capace di dare valore anche al momento della sosta.

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Il percorso espositivo collega poi passato, presente e futuro del brand: in mostra la Fiat 500 del 1957, la Fiat Panda degli anni ’80 disegnata da Giugiaro, la Topolino Corallo e la nuova Topolino Sport Edition, pensata per la Gen Z. Lo spazio sarà aperto al pubblico dal 21 al 26 aprile, con ingresso libero dalle 10 alle 20. Una vetrina che conferma FIAT al centro del dibattito sul design della mobilità urbana del futuro.