Auto da sogno in Sicilia sulle strade della Targa Florio

La Sicilia, anche dal punto di vista motoristico, è eccellenza assoluta. Qui è nata la Targa Florio, la più vecchia corsa automobilistica del mondo. Per questo legame e per lo splendore del territorio, l’isola al centro del Mediterraneo richiama costantemente flussi di pellegrini a quattro ruote, con auto storiche e supercar, per celebrare nel suo tempio la fede della passione a quattro ruote.

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Uno dei meeting più recenti si è svolto fra Taormina e Noto, regalando meravigliose vetture alla visione dei fortunati che hanno avuto la possibilità di ammirarle da vicino o in movimento. Parliamo di Ferrari, Bugatti e robe del genere, provenienti dalla Svizzera, dalla Germania e da altri paesi. Fra i protagonisti uno dei più grandi collezionisti del paese elvetico, che ha portato in Sicilia alcune classiche della sua raccolta e una moderna Chiron.

Le emozioni del pubblico si sono scatenate al meglio, però, con le auto sportive italiane, in particolare con la Dino 246 GT e con la Ferrari 275 GTB/4. Due gioielli della scuola tricolore, che hanno messo ordine alle gerarchie, ponendosi al vertice del gradimento. La location più spettacolare, per il piacere dei protagonisti, è stato il Castello San Marco di Calatabiano. Un monumento alla bellezza.

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Questo resort 5 stelle lusso supera i confini dell’immaginazione, tanto è il suo splendore. Impossibile percepirne la magia, nella sua pienezza, guardando le immagini. Solo vivendolo di presenza si comprende in pieno il fascino stellare, che ha catturato nel tempo tanti ospiti importanti e prestigiosi. Questa dimora nobiliare sorge a breve distanza da Taormina, regina assoluta del turismo siciliano. Qui il lusso è di casa.

Il corso principale e piazza IX aprile della Perla dello Ionio sono diventate negli ultimi anni una vetrina del lusso internazionale, con tutti i più grandi brand rappresentati. L’innesto ha trasformato il cuore pulsante della città in una sorta di via Montenapoleone in salsa mediterranea. Qui gli hotel da mille e una notte fanno parte naturale del corredo ambientale e si prestano ad alimentare ulteriormente la magia di un luogo che è l’essenza stessa della bellezza.

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In una cornice del genere, le Ferrari, le Bugatti e le altre auto da sogno presenti al raduno si sono trovate nel loro mondo. Anche Noto, in provincia di Siracusa, con la magia del suo barocco, ha offerto una trama perfettamente in linea con le atmosfere della Dolce Vita. Parliamo di una località di suggestivo splendore, dove tutto profuma di storia nobile.

La trama urbana è un rincorrersi di cartoline mozzafiato, che esprimono bene la grande nobiltà storica dell’isola. Qui le auto storiche e le supercar protagoniste dell’evento hanno sfilato con nonchalance, catturando gli sguardi di quanti hanno potuto gustarne le alchimie estetiche e sonore. Il Boy Capel Challenge è stato davvero un raduno esclusivo, di quelli molto rari che si distinguono dalle solite manifestazioni domenicali in salsa sagreste dei club minori. Qui c’erano auto e gente coi fiocchi. Intenditori di arte e di glamour. Roba da rivista patinata.

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Altri eventi di alta gamma si profilano all’orizzonte in Sicilia. Dal 25 aprile al primo maggio andrà in scena il Millesim Classic Rally, riservato a non oltre 25 equipaggi, per ragioni di ordine logistico, legati alla ricettività alberghiera. Si prevede la partecipazione di diverse auto da sogno, nate fra il 1960 e i nostri giorni. Facile immaginare che portino i marchi di Ferrari, Porsche, Lamborghini, solo per citarne alcuni. I primi due hanno un legame storico forte con la Targa Florio, quindi per loro sarà come un ritorno in una delle sorgenti dei propri miti.

La partenza da Genova è prevista per sabato 25 aprile, con l’imbarco delle auto. Il giorno dopo, lo sbarco a Palermo e la sosta con pernottamento a Cefalù. Poi il momento clou: l’impegno sulle strade del Grande Circuito della Targa Florio, di lunedì 27 aprile, che unirà il turismo alla storia più nobile del motorsport, in quella che è una delle sue culle più importanti a livello mondiale.

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Nella giornata di martedì 28 aprile, le auto spotive si sposteranno alla volta dell’Etna e poi di Taormina, meta turistica di alta gamma, che brilla nel panorama siciliano. L’indomani sarà il turno della tappa a Siracusa, per gustare la magia di Ortigia. Infine, quando le lancette del tempo segneranno il giovedì 30 aprile, la tappa finale, nella Costa Sud e nelle aree interne dell’isola, prima del rientro a Palermo per la serata conclusiva, in una struttura ricettiva degna dello splendore delle auto.