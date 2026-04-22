Ferrari Luce, il prezzo fa già discutere: la prima elettrica di Maranello sarà il SUV più caro di sempre

Ferrari Luce non è stata ancora presentata, ma sta già riuscendo a far discutere come poche altre auto degli ultimi mesi. Questa volta al centro dell’attenzione non ci sono tanto design o prestazioni, quanto il possibile prezzo. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la prima Ferrari elettrica potrebbe partire da circa 647.000 dollari, vale a dire intorno ai 500.000 euro. Se così fosse, la Luce diventerebbe uno dei modelli più costosi mai posizionati in questa fascia, persino oltre la Purosangue.

Advertisement

Secondo Bloomberg Ferrari Luce sarà il SUV più caro di tutti i tempi

Naturalmente siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, ma il segnale è chiaro. Ferrari sembra intenzionata a trattare la Ferrari Luce non come una semplice novità di gamma, bensì come un progetto simbolico, destinato a segnare un passaggio storico per il marchio. Entrare nell’elettrico, per Maranello, non significa inseguire il mercato, ma provare a ridefinirlo secondo le proprie regole. E anche il prezzo, in questo senso, diventerebbe parte del messaggio.

C’è poi un altro aspetto interessante. In molti continuano a parlare della Luce come di un SUV, ma osservando i muletti avvistati negli ultimi tempi il dubbio resta. Le proporzioni sembrano più vicine a una grande berlina rialzata, con una presenza importante ma meno legata all’idea tradizionale di sport utility. Anche questo contribuisce ad aumentare curiosità e attesa attorno al modello.

Advertisement

Il confronto con il resto del mercato aiuta a capire meglio il possibile posizionamento. Modelli come Lamborghini Urus SE, Aston Martin DBX o anche elettriche molto performanti come Porsche Taycan Turbo GT e Lucid Air Sapphire restano sotto questa soglia. Se la cifra ipotizzata dovesse essere confermata, la Ferrari Luce sceglierebbe volutamente di stare ancora più in alto, in uno spazio quasi a sé.

Per ora restano soltanto anticipazioni. Ma una sensazione è già forte: la Ferrari Luce non sarà soltanto la prima elettrica del Cavallino, sarà anche una dichiarazione d’intenti. E a maggio, quando verrà finalmente svelata, capiremo se queste indiscrezioni erano davvero il primo indizio di una Ferrari pronta ad aprire una nuova era senza rinunciare alla sua esclusività.