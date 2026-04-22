All’asta un pezzo di storia Alfa Romeo: la 155 DTM di Nannini cerca un nuovo proprietario

Non è una semplice auto da corsa, e nemmeno una classica vettura da collezione. L’Alfa Romeo 155 DTM che sta per andare all’asta è uno di quei modelli che, da soli, raccontano un’epoca fatta di tecnica estrema, sfide leggendarie e passione pura. E questa volta il fascino è ancora più forte, perché parliamo dell’esemplare ufficiale Martini guidato da Alessandro Nannini nel campionato DTM del 1995.

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Il 23 aprile a Monaco andrà all’asta l’Alfa Romeo 155 DTM ufficiale Martini guidata da Alessandro Nannini

Per gli appassionati del Biscione, la 155 DTM è molto più di una berlina trasformata in auto da gara. È il simbolo di una stagione irripetibile, quella in cui Alfa Romeo riuscì a imporsi anche in Germania, nel territorio dei grandi costruttori tedeschi. Dopo i successi in Italia, arrivò infatti la storica affermazione nel DTM con Nicola Larini, una vittoria che ha lasciato un segno profondo nella memoria degli appassionati. E negli anni successivi la 155 confermò tutto il proprio valore anche nei campionati turismo internazionali.

L’esemplare che sarà battuto da Bonhams il 23 aprile a Monaco appartiene alla fase finale di sviluppo del progetto. È il telaio SE062-004, uno degli ultimi affinamenti di una vettura che già allora sembrava spingersi oltre i limiti della categoria. Al volante, nel 1995, c’era Alessandro Nannini, pilota amatissimo, capace di portare in pista talento, grinta e personalità.

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Anche oggi, a distanza di trent’anni, i numeri fanno impressione. Questa 155 DTM montava un V6 da 490 cavalli, capace di salire fino a quasi 12.000 giri al minuto. Aveva trazione integrale, ABS, controllo di trazione, cambio semiautomatico Xtrac a sei marce e sospensioni derivate dall’esperienza in Formula 1. Lo 0-100 km/h in 2,5 secondi e la velocità massima oltre i 300 km/h spiegano bene il livello di una macchina che, per contenuti tecnici, era vicinissima a una monoposto con la carrozzeria.

La stima dell’asta è compresa tra 500.000 e 600.000 euro. Una cifra importante, certo, ma pienamente in linea con il valore di una vettura che non rappresenta solo una pagina di motorsport. Rappresenta un’idea di Alfa Romeo fatta di coraggio, ingegno e identità. Ed è proprio questo, oggi, a renderla così speciale.