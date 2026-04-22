Dodge Durango: grazie al motore Hemi e ad un riposizionamento dei prezzi, boom inatteso del SUV che sembrava a fine corsa

Nel panorama delle auto nuove, la Dodge Durango potrebbe sembrare un progetto di un’altra epoca. L’attuale generazione è sul mercato dal 2011, con aggiornamenti mirati ma senza una vera rivoluzione. Eppure, proprio mentre gran parte del settore punta su motori più piccoli, interni digitalizzati e soluzioni sempre più orientate all’efficienza, il grande SUV americano sta vivendo una fase commerciale sorprendentemente brillante.

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La seconda vita di Dodge Durango che è presente sul mercato dal 2011

Nel 2025 Stellantis ne ha vendute oltre 81 mila unità, con una crescita del 37% rispetto all’anno precedente. Il trend positivo è proseguito anche nel primo trimestre del 2026, chiuso con più di 20 mila esemplari consegnati e un incremento vicino al 50%. Un risultato che riporta la Durango ai suoi livelli migliori degli ultimi vent’anni, ben oltre le aspettative per un modello considerato da molti vicino al pensionamento.

Secondo il CEO di Dodge, Matt McAlear, a fare la differenza sono stati due elementi precisi: un riposizionamento dei prezzi e il ritorno del motore Hemi V8 su tutta la gamma. Una scelta controcorrente, ma capace di distinguere il modello in un segmento dove molti concorrenti hanno progressivamente abbandonato i motori di grande cubatura. «È l’unico V8 disponibile nel segmento», ha sottolineato McAlear, evidenziando come la Durango riesca a offrire capacità di traino e prestazioni paragonabili a SUV più grandi, restando però più facile da guidare e parcheggiare.

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Il fascino della Dodge Durango passa anche da un’impostazione tradizionale che oggi, paradossalmente, appare quasi innovativa. Pulsanti fisici, manopole, motori generosi e una dinamica di guida muscolare rappresentano un’alternativa concreta ai SUV dominati da touchscreen e propulsori turbo di piccola cilindrata. Per alcuni osservatori, è proprio questa identità netta ad averne sostenuto il rilancio.

A rafforzare l’interesse contribuiscono anche le numerose edizioni speciali e una gamma che spazia da versioni V6 da circa 40 mila dollari fino alla SRT Hellcat da oltre 80 mila dollari, forte di 710 cavalli. La nuova generazione, inizialmente prevista prima, arriverà non prima del 2029. Nel frattempo, la vecchia Durango continua a vincere la sua sfida più inattesa: restare attuale proprio perché diversa da tutto il resto.