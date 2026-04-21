Questo “camper” Mercedes sembra realizzato con l’intelligenza artificiale

Sul web gira qualcosa di strano. Un Mercedes-AMG G63, un Classe G “dopato”, trasformato in camper a otto ruote, proposto a 285.000 euro su un profilo social specializzato in auto usate. Le immagini sono convincenti, la cura nei dettagli disarmante, Alcantara nera, inserti in carbonio, cucina, cassetti, persino un bagno. Il tipo di allestimento che ci si aspetterebbe da un tuner come Brabus nei suoi giorni migliori (o per un Pesce d’Aprile).

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La base di questo progetto (più virtuale che reale) dovrebbe essere, appunto, un Classe G, riconoscibile nella parte anteriore. Poi la carrozzeria si allunga, spuntano due assi aggiuntivi, la configurazione arriva a otto ruote e sul retro compare un modulo abitativo che farebbe impallidire certi camper da 150.000 euro. Il risultato visivo è spettacolare.

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Mercedes ha già percorso la strada delle versioni estreme della Classe G, il 6×6 esiste, fa paura, e costa una fortuna. Un 8×8 ufficiale, però, non è mai esistito. E costruirne uno ex novo significherebbe affrontare un’ingegneria strutturale tutt’altro che banale, iter di omologazione complicati e costi di sviluppo che rendono i 285.000 euro del prezzo richiesto un numero quasi comico. Troppo poco per un progetto reale di questa portata. Molto abbordabile, invece, per un render ben riuscito.

A inchiodare il sospetto ci pensa un dettaglio piccolo ma eloquente. Su uno dei display interni la parola “battery” è scritta con un carattere anomalo, deformato. È uno degli errori più classici che i modelli di intelligenza artificiale generativa commettono quando producono testo integrato nelle immagini. A questo si aggiunge il fatto che lo stesso profilo che ha pubblicato l’annuncio ospita altri veicoli altrettanto improbabili, nessuno dei quali sembra avere un riscontro nel mondo reale.

Il punto, però, non è solo smascherare un fake. È che oggi distinguere tra un veicolo reale e un contenuto generato digitalmente richiede uno sforzo che fino a pochi anni fa era impensabile dover fare. Nel settore automotive, dove i concept da sempre alimentano il desiderio, l’AI ha trovato un terreno fertile e pericolosamente credibile.

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Il Mercedes G63 8×8 camper è un ottimo esempio di come un algoritmo possa costruire una narrativa convincente attorno a qualcosa che non ha mai esistito. Guardare oltre l’immagine, oggi, non è più una buona abitudine. È una necessità.