Nuova Jeep Renegade: la futura generazione sorprenderà nello stile, nei prezzi e nei contenuti

Nuova Jeep Renegade sarà una delle future novità della casa automobilistica americana. Ancora non ci sono conferme ufficiali ma ogni giorno che passa il suo ritorno si avvicina. Si parla di fine 2027 o prima metà del 2028 come del momento giusto per la sua presentazione. Si attendono naturalmente conferme ufficiali che secondo alcuni potrebbero arrivare nei mesi prossimi e precisamente dopo il 21 maggio giorno in cui Antonio Filosa in occasione dell’Investor Day di Stellantis svelerà il nuovo piano strategico del gruppo.

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Nuova Jeep Renegade completerà la gamma della casa americana nel migliore dei modi

Al momento quindi come detto della nuova Jeep Renegade si sa poco. Sul web si sprecano i render che provano ad immaginare come sarà questo futuro e per il momento solo ipotetico modello. Qui vi mostriamo una delle tante ipotesi che immagina un’evoluzione decisa del celebre SUV compatto americano, con uno stile più moderno, pulito e tecnologico.

Nella vista anteriore, la vettura conserva gli elementi iconici del marchio, a partire dalla classica griglia a sette feritoie e dai passaruota muscolosi, ma li reinterpreta con linee più tese, gruppi ottici full LED dal disegno sottile e dettagli dal gusto quasi premium. Il risultato è un frontale solido, riconoscibile e più raffinato.

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Nella parte posteriore il render immagina un design coerente con il frontale, grazie a fanali dal look futuristico ma non estremo, superfici levigate e un’impostazione da SUV urbano robusto ma elegante. Ovviamente non sappiamo se il modello sarà davvero così, di una cosa però siamo convinti e cioè che la nuova Jeep Renegade se come pare tornerà lo farà per sorprendere. Questo avverrà grazie ad un look totalmente rinnovato, con uno stile ancora più moderno e più in sintonia con il resto della gamma, un rapporto qualità prezzo interessante e soprattutto contenuti di buon livello e una spiccata propensione all’off road.

In attesa di capire quali saranno tempi, motorizzazioni e collocazione precisa nella gamma, è evidente che attorno alla nuova Jeep Renegade ci sia già una curiosità molto forte. Il modello, se davvero tornerà, avrà il compito di presidiare un segmento strategico e di rafforzare ulteriormente la presenza del marchio americano nel mercato dei SUV compatti. Proprio per questo motivo sarà fondamentale trovare il giusto equilibrio tra tradizione e innovazione, mantenendo intatto il carattere Jeep ma aggiornandolo alle nuove esigenze del pubblico.