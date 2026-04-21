CATL fa 6 minuti, BYD ne fa 9: la guerra delle batterie si vince al cronometro

Sei minuti e ventisette secondi. Questo numero è destinato a comparire spesso nelle prossime settimane, ogni volta che qualcuno tirerà fuori il vecchio argomento dei “tempi di ricarica impossibili” delle batterie a proposito di mobilità elettrica. Non senza qualche obiezione scomoda sulle infrastrutture reali (non dei sogni), sia chiaro.

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CATL, il colosso cinese che produce più batterie di chiunque altro sul pianeta, ha usato il suo Tech Day per presentare la terza generazione della batteria Shenxing LFP, litio ferro fosfato, e i numeri che ha messo sul tavolo non lasciano spazio alle interpretazioni. Dal 10% al 98% di carica in 6 minuti e 27 secondi. Un minuto per portarla al 35%. Meno di quattro per arrivare all’80%.

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Non è un record da laboratorio sterilizzato. CATL ha spinto la sfida anche sul terreno più scivoloso per le batterie, le basse temperature. A -30°C, la Shenxing passa dal 20% al 98% in 9 minuti, grazie a una tecnologia proprietaria di autoriscaldamento a impulsi che entra in azione prima ancora che la ricarica cominci davvero.

Il merito tecnico di tutto questo ha un nome preciso: resistenza interna da 0,25 milliohm, circa la metà della media di mercato. Meno resistenza significa meno calore disperso e più energia che va esattamente dove deve andare, nelle celle, non nell’atmosfera.

Il confronto diretto con BYD è inevitabile, visto che solo un mese fa il rivale aveva alzato l’asticella con la sua Blade Battery 2.0 e la tecnologia Flash Charging, dal 10% al 97% in 9 minuti, dal 10% al 70% in 5, e a -30°C dal 20% al 97% in 12 minuti. Prestazioni che avevano fatto parlare il settore per settimane. CATL ha risposto con dati migliori su tutti i fronti, senza conferenze stampa elaborate, senza shooting brake di lusso.

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Nel frattempo, CATL ha anche annunciato una partnership con SAIC-GM-Wuling per sviluppare soluzioni di ricarica rapida sotto i 10 minuti compatibili con la sostituzione delle batterie, con ambizioni esplicite di espansione sui mercati esteri. La guerra delle batterie si combatte ora, e il cronometro sembra l’unico arbitro che conta.