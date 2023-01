Peugeot: secondo marchio con più vendite in Spagna nel 2022

Peugeot ha chiuso il 2022 al secondo posto (autovetture + veicoli commerciali) nel mercato spagnolo e la Peugeot 3008 Plug-in Hybrid è risultato essere il modello ibrido plug-in più venduto nel 2022 in Spagna. Nell’anno appena trascorso la casa automobilistica del Leone ha registrato 69.488 immatricolazioni dei suoi diversi modelli di autovetture e veicoli commerciali, che rappresentano una quota del 7,44 per cento. Il marchio francese di Stellantis ha chiuso l’anno da leader nel canale di vendita alle aziende, un primo posto che dimostra che i clienti professionali considerano le automobili PEUGEOT un valore affidabile e sicuro.

Per quanto riguarda i veicoli commerciali, Peugeot è leader di mercato nelle vendite ai clienti privati, dove ottiene quasi un’immatricolazione su cinque. Per quanto riguarda i singoli modelli, la 208, con 14.096 immatricolazioni, sale sul podio nel segmento B, un risultato che rafforza la sua variante 100% elettrica, la e-208, confermando la sua posizione tra le tre best seller nella sua categoria elettrica. Nello stesso segmento B, la 2008, prodotta a Vigo, è diventata un punto di riferimento tra i SUV compatti, in particolare la sua versione elettrica e-2008.

Nel suo primo anno di commercializzazione, la 308, il primo veicolo ad assumere la nuova immagine di marca e il nuovo posizionamento di Peugeot, si è classificata al quarto posto tra le Berline e le Familiari del Segmento C, con 7.046 unità. Una menzione particolare meritano le sue alternative Plug-In Hybrid, che chiudono il 2022 come uno dei nuovi punti di riferimento della categoria.

Con 12.455 immatricolazioni, la 3008 ha chiuso l’anno al terzo posto tra i SUV del segmento C e leader nel mercato spagnolo delle autovetture ibride plug-in, con 2.738 unità immatricolate delle sue versioni Plug-In Hybrid, pari al 5,69 % di penetrazione in detto mercato. Nel segmento D, la 508 mantiene una solida posizione, soprattutto per quanto riguarda le sue versioni PHEV, nelle sue carrozzerie 5 porte, SW, inclusa la versione PSE, un punto di riferimento per la tecnologia elettrificata ad alte prestazioni.

Nel crescente mercato dei veicoli commerciali 100% elettrici, Peugeot dispone di una versione elettrica in tutte le sue versioni (e-Rifter, e-Partner, e-Expert, e-Traveller ed e-Boxer) che la consolida come secondo marchio nel fiorente mercato elettrico al 100% per l’ultimo miglio. Con questi risultati, il marchio del Leone guarda con impazienza all’anno che sta iniziando. Nel 2023 avremo una delle più grandi offensive di prodotto del nostro marchio, a partire dalla Peugeot 408, rafforzando il design e l’evoluzione tecnologica dei nostri modelli, con grande enfasi sul lancio di nuovi motori elettrificati e sulla nostra offensiva di motori elettrici al 100%. segmento C, così importante in Spagna.