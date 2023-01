Jeep è leader in Brasile per il settimo anno consecutivo

Non è una novità che il mercato dei SUV sia sempre più competitivo e conteso eppure c’è qualcosa che non cambia in Brasile. Jeep resta la numero uno del segmento. Inoltre, il marchio americano ha raggiunto il primato per il settimo anno consecutivo. E non si ferma qui poiché è riuscito comunque a mantenere la leadership del segmento in tutti i mesi del 2022.

Everton Kurdejak, Senior Vice President delle operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha detto che, quando si è leader per un mese, si dimostra una possibile tendenza. Quando si conquista la leadership per un anno, invece, la preferenza dei consumatori è confermata.

Jeep Compass 2023

Jeep: la casa automobilistica americana continua a registrare risultati record in Brasile

Salire però sul gradino più alto del podio per sette anni consecutivi dimostra non solo la fiducia dei brasiliani nel marchio, ma anche un vero e proprio caso di successo nella storia del mercato brasiliano.

Ancora di più quando si tratta di essere il numero uno nel più grande segmento automobilistico del paese, quello dei SUV, e per di più nei 12 mesi dell’anno. Imprese che solo Jeep può realizzare. Nel 2023, non mancheranno gli sforzi per proseguire con questo successo.

La casa automobilistica americana ha venduto più SUV nel 2022. Parliamo di oltre 137.444 veicoli, che corrisponde a una quota del 20% nel segmento. Come se non bastasse, Compass e Commander sono stati leader nei loro segmenti praticamente in ogni mese dell’anno e hanno chiuso rispettivamente con il 42,4% e il 35,2% di share. Inoltre, il C-SUV si è assicurato una posizione tra i primi 10 modelli più venduti nella classifica generale delle auto.

Il risultato è più che meritato poiché durante tutto l’anno Jeep ha puntato su una serie di innovazioni. Ha ampliato la sua gamma di modelli, ha dato inizio a una nuova era elettrificata, è entrata in un nuovo segmento e ha persino lanciato un nuovo motore.

Alexandre Aquino, vicepresidente di Jeep Sud America, ha affermato che, senza dubbio, il 2022 è stato un anno fondamentale per la storia dell’iconico marchio di Stellantis. La gamma Jeep è cresciuta con nuovi veicoli più che speciali, come la Compass 4xe ibrida plug-in – che ha dato inizio a una nuova fase elettrificata per Jeep in Brasile – e il Gladiator – un pick-up con vere capacità off-road che ha segnato il debutto del brand nel segmento. Il Jeep Renegade è diventato più moderno e ha persino un nuovo motore sotto il cofano.

Oltre ai lanci, un altro dato molto importante del 2022 è che il Commander, nel suo primo anno intero sul mercato, si è consolidato come leader assoluto tra i D-SUV. Tutto ciò rafforza la presenza del costruttore americano in Brasile, che rappresenta uno dei mercati più importanti per l’azienda. In questo nuovo anno, Jeep continuerà a portare innovazioni per continuare a sorprendere.

Jeep Renegade 2023

Quasi 13.800 esemplari venduti soltanto a dicembre

Soltanto a dicembre, la casa automobilistica americana ha registrato 13.793 unità immatricolate e ha rappresentato il 19,4% del segmento SUV. La Compass – uno dei veicoli più venduti nel Paese – ha invece guidato nel mese ancora una volta nel segmento C-SUV con 6092 immatricolazioni e una quota pari al 43%. Lo stesso è accaduto con il Commander, che è stato il numero uno tra i D-SUV con una quota del 35% e 2281 veicoli venduti. Il Renegade ha chiuso il mese con 5420 unità immatricolate.

All’inizio dell’anno, il marchio americano ha presentato il nuovo Jeep Renegade con più capacità off-road, tecnologia e prestazioni grazie al nuovo motore T270 ancora più moderno, capace ed efficiente che mai. Anche il look è stato aggiornato all’interno e all’esterno con tecnologie avanzate e più sicurezza. Il tutto, ovviamente, senza rinunciare alle capacità off-road che contraddistinguono tutte le Jeep.

Il 4 aprile 2022 è stata lanciata la Jeep Compass 4xe ibrida plug-in, pioniera nel settore 4xe in Brasile e primo frutto di una serie di prodotti elettrificati che l’azienda americana riserva al Brasile. Riunisce tutta l’esperienza del marchio americano per fornire capacità off-road che solo una Jeep ha con una potenza combinata di 240 CV, 0-100 km/h in 6,8 secondi, consumo urbano fino a 25,4 km/l e la possibilità di percorri circa 44 km in modalità 100% elettrica con una ricarica che impiega meno di 2 ore.

Jeep Gladiator

Lo scorso anno è stato lanciato anche il Gladiator

Il 2022 ha visto l’arrivo sul mercato brasiliano anche del Jeep Gladiator, l’unico pick-up al mondo che unisce le autentiche capacità off-road di Jeep e l’esclusiva esperienza di guida all’aria aperta. Dotato della robusta trazione Rock-Trac 4×4 e del badge Trail Rated, riesce ad affrontare anche le sfide più estreme. Porta anche un eccellente volume di carico pari a 1000 litri e oltre 3 tonnellate di capacità di traino.

Renegade, Compass e Commander ora hanno anche la Jeep Healthy Cabin, una tecnologia globale focalizzata sulla disinfezione dell’abitacolo, che funziona con un filtro dell’aria N95+Bio nell’abitacolo e rimuove più particelle con impurità dall’aria, oltre che mantenere le prestazioni HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning).

Tante innovazioni hanno portato alla conquista di diversi trofei da parte del marchio. Il Jeep Renegade Longitude è stato eletto Best Purchase 2022 da Quatro Rodas, sia nella categoria SUV fino a 170.000 R$ (29.349 euro) che in generale.

Il Commander, invece, ha vinto il Greatest Resale Value – Autos 2022 nel segmento Large SUV ed è stato anche nominata Best Medium SUV all’Estadão Mobility Award 2023. Anche la Compass 4xe ha vinto come miglior ibrido, oltre che il trofeo per il miglior SUV importato ai Car Awards Brasil 2023.

Jeep Compass 4xe