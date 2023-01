Nuova Maserati Levante avrà il motore elettrico dal 2025

La nuova Maserati Levante arriverà entro la fine del 2025 e avrà motori completamente elettrici. Attualmente il SUV top di gamma della casa automobilistica del Tridente è offerto esclusivamente con motori a combustione V6 e V8, oltre a un quattro cilindri mild hybrid. Il Levante è stato introdotto nel 2016 e si sta lentamente avvicinando alla fine del suo ciclo di vita, senza grandi miglioramenti che lo attendono. Possiamo aspettarceli solo con l’arrivo della nuova generazione.

La nuova Maserati Levante Folgore, versione elettrica del SUV top di gamma del tridente è stata confermata

L’importanza dell’arrivo della nuova Maserati Levante elettrica è stata confermata per il portale Autocar dal responsabile del marchio, Davide Grasso. Maserati farà affidamento sullo sviluppo congiunto all’interno dell’azienda Stellantis. “Stiamo andando a tutto gas ed è qualcosa che mi entusiasma perché vediamo davvero l’opportunità che abbiamo come parte di un gruppo molto grande che fa dell’innovazione una delle prime priorità. Quindi sono molto entusiasta del modo in cui questo programma è iniziando a prendere forma, ha detto Grasso.

La nuova Maserati Levante Folgore elettrica avrà probabilmente una nuova generazione di batterie con una maggiore densità energetica e quindi una maggiore autonomia. Questo debutterà con la nuova Maserati Quattroporte Folgore che dovrebbe arrivare l’anno prima di Levante.

I parametri tecnici di questo modello sono ancora sconosciuti, ma è probabile l’arrivo di diverse versioni, guidate dal modello top di gamma a tre motori. In questo caso la potenza massima potrebbe raggiungere il livello di circa 550 kW, pari a circa 745 cavalli, quindi potrebbe competere con la Lotus Eletre. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori per le sue caratteristiche e non solo.