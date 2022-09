Fiat Ducato non si smentisce: un nuovo traguardo storico

Fiat Ducato centra un importante risultato. Il veicolo commerciale del Lingotto ha superato la soglia delle 7 milioni di unità costruite presso la fabbrica Sevel di Atessa. Questo prestigioso traguardo è tagliato nel corso di stamattina presso l’impianto di Stellantis ubicato in provincia di Chieti. Le eccellenti performance conseguite dal modello hanno reso il raggiungimento di una cifra davvero notevole, che riempie di soddisfazione il personale. Giunto durante il 41° anniversario dell’apertura dell’impianto, risalente al lontano 1981. Da quel momento in poi niente e nessuno ha fermato l’inarrestabile marcia della struttura divenuta uno dei punto di riferimento pure del gruppo italo francese, costituito nel 2021.

Fiat Ducato: sette milioni di unità prodotte ad Atessa

La cura riposta dalla manodopera in ogni singolo esemplare è valsa la fiducia del personale, a cominciare dal numero uno della società madre, l’amministratore delegato Carlos Tavares. Il precedente traguardo di sei milioni di unità di Fiat Ducato realizzate era stato raggiunto nel 2018. Sono occorsi oltre 4 anni per salire a 7 milioni e i motivi sono piuttosto evidenti. Non c’era nulla l’appeal sul mercato, ma le circostanze in cui opera l’intero settore delle quattro ruote. Vari disagi hanno impedito di operare alla stessa velocità.

In primo luogo, lo scoppio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus ha creato serie ripercussione, in particolare nelle misure restrittive emanate dall’esecutivo per contenere i contagi. Quindi, è subentrato un secondo problema, relativi alle catene di approvvigionamento. La scarsità di componenti ha rallentato e non poco le Case, compreso il furgone. Da una recente indagine è emerso che i tempi di consegna in Italia ruotano attorno ai 9 mesi, contro i 4-5 mesi necessari per la versione ad alimentazione elettrica.

A proposito del centro Sevel dove sorge Fiat Ducato si segnala poi un’altra notizia degna di considerazione: in questi giorni i responsabili della struttura attendono i massimi esponenti di Toyota, partner di Stellantis. Il conglomerato nipponica punta a produrre qui un modello aggiuntivo.

Stando alle voci di corridoio trapelate da fonti vicine, consisterà in un furgone dalle imponenti dimensioni, che in listino prevedrà pure una declinazione a trazione 100 per cento elettrica. Vedremo allora quali altre novità giungerà nel prossimo futuro dal celebre stabilimento, adesso intento a festeggiare l’ennesima affermazione.