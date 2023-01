Nuova Lancia Ypsilon: ecco quando potrebbe esserci un’anteprima

La nuova Lancia Ypsilon sarà la prima di tre novità per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica piemontese che nei prossimi anni sarà rilanciata in grande stile sul mercato in Europa dal gruppo Stellantis che considera questo marchio uno dei suoi tre brand premium al pari di Alfa Romeo e DS Automobiles.

Ad aprile 2023 importanti rivelazioni sulla nuova Lancia Ypsilon?

La nuova Lancia Ypsilon dovrebbe debuttare nel corso del primo trimestre del 2024, tuttavia si vocifera che una importante anteprima su quello che sarà il suo aspetto possa arrivare in occasione della Design Week di Milano ad aprile 2023. Non è chiaro se si tratterà della versione concept car o di altro ma sembra abbastanza probabile che qualche novità importante possa essere rivelata dalla casa automobilistica italiana.

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon sarà il primo modello del nuovo corso di Lancia e dunque sarà quello che ci fornirà una prima idea di come sarà la futura gamma del produttore piemontese nei prossimi anni. Per il momento a proposito di questa auto sappiamo che sorgerà sulla piattaforma CMP e avrà una lunghezza intorno ai 4 metri. Si tratterà di una berlina hatchback a 5 porte dal carattere fortemente premium. Lo stile sarà molto diverso da quello attuale si vocifera di un design più mascolino, elegante e sportivo per allargare la platea di coloro che potrebbero essere interessati all’acquisto di questa auto.

La Nuova Lancia Ypsilon, che forse sarà prodotta da Stellantis in Spagna, arriverà sul mercato sia con motore a combustione che in versione completamente elettrica. Per quanto riguarda le versioni a combustione sembra probabile l’arrivo in gamma del motore Benzina 1.2 Mild Hybrid Euro 7. La versione elettrica al 100 per cento invece disporrà del motore elettrico da 156 cavalli con batteria da 54 kWh e 400 km di autonomia.

L’auto sarà presentata nel primo trimestre del 2024 e dapprima sarà lanciata in Italia. Entro la prima metà del prossimo anno la nuova Lancia Ypsilon sarà commercializzata anche in Spagna, Francia, Germania, Belgio e Paesi bassi segnando il ritorno del marchio nel vecchio continente da cui manca da alcuni anni. L’arrivo di questo modello precede quello di un crossover elettrico nel 2026 e della nuova Delta nel 2028 ed è particolarmente atteso sia perché si tratta di una vettura molto popolare sia perché sono in tanti curiosi di sapere come lo stile di Lancia si evolverà nel futuro prossimo.