Incidente in Ferrari a Capodanno: finisce contro quattro auto e scappa

Si sa che durante la Notte di Capodanno può accadere quasi di tutto. Probabilmente però in pochi, a Firenze, si sarebbero aspettati di ritrovarsi al centro di un incidente che ha coinvolto una bella Ferrari 812 Superfast protagonista di uno schianto contro quattro vetture praticamente ferme in sosta.

Di certo non se lo aspettava nemmeno un anonimo imprenditore toscano che ha distrutto buona parte della sezione anteriore della sportiva del Cavallino Rampante e che ora si ritrova anche privo della propria patente. Una vicenda che ha del surreale, quindi, per un set di fattori che ha catalizzato l’attenzione sull’incidente; per fortuna senza gravi conseguenze.

La Ferrari 812 Superfast è stata abbandonata dall’uomo che è stato poi pesantemente multato

Il fatto è avvenuto appunto a Firenze, in via Paisiello. La dinamica che ha coinvolto la Ferrari 812 Superfast non risulta particolarmente chiara, sebbene risulta evidente il fatto che l’imprenditore toscano proprietario della sportiva di Maranello ha centrato in pieno quattro vetture parcheggiate in strada distruggendo, in parte, la propria 812 Superfast.

Un modo decisamente al di fuori di ogni norma per cominciare il nuovo anno che probabilmente ha posto al centro l’alta velocità con la quale è stata affrontata la via del capoluogo toscano, o forse per colpa di una manovra sbagliata. Insomma, una dinamica poco chiara che ha comunque fatto uscire di strada la Ferrari 812 Superfast facendola finire contro quattro auto in sosta, distruggendole.

Ha colpito poi il fatto che il proprietario della Ferrari non si è curato dei danni arrecati alle altre vetture, escludendo quindi la possibilità di lasciare le proprie generalità, allontanandosi e abbandonando la sportiva col Cavallino Rampante sulle fiancate. Qualche ora dopo quanto accaduto, l’imprenditore è stato identificato dalla locale Polizia Municipale quindi sanzionato per eccesso di velocità e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. All’uomo sono stati esauriti tutti i punti della patente che gli è stata quindi prontamente ritirata. L’incidente che ha coinvolto la Ferrari e quattro (incolpevoli) auto in sosta va a sommarsi ai tanti eventi simili registrati sia a Firenze, sempre durante la Notte di Capodanno, sia in altre aree della Penisola.