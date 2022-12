Ferrari ha già una data di presentazione per la sua monoposto

Ferrari ha già una data per la presentazione della sua monoposto di Formula 1 per il 2023. La Scuderia del cavallino rampante svelerà la vettura con cui i piloti Carlos Sainz e Charles Leclerc proveranno a lottare per il titolo la prossima stagione il 14 febbraio sfidando Red Bull e Mercedes. La Ferrari ha scelto San Valentino, il 14 febbraio, per presentare la sua vettura 2023. Al momento si conosce solo il giorno della presentazione.

Il 14 febbraio conosceremo la nuova monoposto Ferrari

La Scuderia di Maranello ha annunciato che la presentazione della sua nuova monoposto si svolgerà in concomitanza con “una festa dedicata ai tifosi”, anche se non ha specificato altro in merito. La vettura del prossimo anno sarà il progetto numero 675 della Scuderia, ma secondo quanto riferito dalla Ferrari, la vettura di Carlos Sainz e Charles Leclerc per il 2023 non ha ancora un nome. Il team di Frederic Vasseur è solo la seconda squadra a rivelare la data di presentazione della sua vettura nel 2023, finora solo Aston Martin lo aveva fatto.

L’ultima vettura della Ferrari, la F1-75, ha riportato la squadra alla vittoria dopo un paio di stagioni infruttuose per la squadra. La Scuderia non vinceva una gara dal 2019, ma Charles Leclerc ha ottenuto due vittorie nelle prime tre gare nel 2022 per rimettere se stesso e la squadra nella lotta per il titolo.

Alla fine, quella sfida è fallita quando Max Verstappen e la Red Bull hanno conquistato la vittoria nei campionati piloti e costruttori, e la Ferrari spera che la nuova macchina permetta loro di fare quel passo cruciale successivo dopo essere arrivati ​​secondi quest’anno.

Leclerc e Carlos Sainz continueranno come compagni di squadra alla Ferrari per la terza stagione consecutiva, ma è tutto cambiato al vertice, dopo che la Scuderia ha recentemente nominato l’ex capo della Sauber Frederic Vasseur come Team Principal. L’ex boss della Renault sostituisce Mattia Binotto, che si è dimesso dal suo incarico dopo aver trascorso quasi 30 anni nel team.