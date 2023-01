Stellantis: ecco tutte le novità previste nel 2023

Il 2023 di Stellantis sarà un anno davvero spettacolare. Infatti sono davvero tante le novità previste per il gruppo automobilistico nato nel gennaio del 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal suo numero uno, l’amministratore delegato Carlos Tavares. Per quanto riguarda Fiat la più importante novità sarà rappresentata dal debutto assoluto del nuovo B-SUV che sarà costruito in Polonia a Tychy e che si dovrebbe chiamare nuova Fiat 600. La vettura sarà realizzata su piattaforma CMP.

Stellantis: il gruppo automobilistico si appresta a vivere un 2023 davvero importanti con tante novità per tutti i suoi marchi

Il SUV avrà dimensioni compatte, si parla di una lunghezza di 4,1 m. Previsto l’arrivo di una versione completamente elettrica con motore da 156 cavalli e autonomia di 400 km. Sempre nel 2023 Fiat potrebbe lanciare la nuova Topolino e mostrare le prime immagini teaser della nuova Fiat Panda il cui debutto è previsto però nella prima metà del 2024.

Sempre a proposito di Stellantis un altro marchio che potrebbe regalare soddisfazioni nel 2023 sarà Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione rivelerà una nuova concept car di una vettura sportiva omaggio della 33 Stradale il cui debutto è previsto agli inizi della prossima primavera. Sempre nel 2023 avverrà il debutto delle nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Infine non si esclude qualche anticipazione a proposito del futuro B-SUV che sarà poi presentato ufficialmente nel mese di marzo del 2024.

Per quanto riguarda Lancia è previsto nel 2023 una nuova edizione speciale della attuale Lancia Ypsilon che sarà l’ultima della sua carriera. Sempre nel 2023 dovrebbe essere svelata la concept car del futuro crossover che verrà lanciato nel 2026 e prodotto a Melfi. Entro fine anno possiamo aspettarci qualche succosa anticipazione a proposito della nuova Lancia Ypsilon che verrà svelata nel primo trimestre del 2024.

Un altro brand di Stellantis che avrà un 2023 da protagonista è Maserati. La casa automobilistica del Tridente lancerà la nuova Maserati GranCabrio di cui abbiamo visto già le prime immagini e la versione completamente elettrica di Grecale. Jeep oltre alle prime consegne di Jeep Avenger farà parlare di se per il lancio del suo primo fuoristrada elettrico al 100 per cento che si chiamerà Jeep Recon e sarà venduto in tutto il mondo. Nei prossimi mesi conosceremo inoltre anche il nome del futuro SUV elettrico per adesso conosciuto con il nome di Jeep Wagoneer S.

Peugeot porterà sul mercato gli attesi restyling di Peugeot 208 e 2008. Inoltre entro fine anno potremmo assistere al debutto della nuova generazione di Peugeot 3008 che però potrebbe anche slittare al 2024. Opel porterà sul mercato Astra electric, il restyling di Corsa e le nuove ibride sportive GSe di Astra e Grandland. Infine Abarth potrebbe svelare nuove versioni della 500 elettrica e fornire maggiori dettagli sui futuri modelli. Ad esempio si parla del possibile arrivo della 600 Abarth. Insomma per il gruppo Stellantis si tratterà indubbiamente di un anno importante per il suo futuro.